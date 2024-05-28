圓先夫遺願！瑞春醬油董事長捐贈30部輪椅　傳遞關懷社區精神

▲「瑞春醬油觀光工廠」捐贈30部輪椅，捐贈儀式簡單隆重，雲基醫院楊文榮副院長除了致贈感謝狀，對於該公司的愛心善舉也深表感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林基督教醫院今（28）日由「瑞春醬油觀光工廠」捐贈30部輪椅，副院長楊文榮表示，新輪椅不僅讓到院就醫的老人或行動不便民眾都受益，同時提供就醫民眾一個更優質的醫療服務環境。而這次捐贈的輪椅，讓病患使用舒適沒有安全顧慮，相信對於整體的醫療服務提升將有很大的助益。

瑞春醬油董事長林淑媛女士表示，今為感念先夫鍾朱洪先生的遺願，特捐贈30部輪椅給雲林基督教醫院給來院民眾使用。秉持對先夫鍾朱洪前董事長對關懷社區服務的志願，持續用心來推行，鍾前董事長對地方醫療服務品質提升期望甚高，積極協助整合地方資源服務鄉親，由林淑媛女士來完成鍾董事長捐贈的心願。

瑞春醬油董事長林淑媛掌理百年醬油公司，倡導以古法釀造優質黑豆醬油產品，榮獲台灣百大伴手禮肯定，各級政府推薦優質品牌。該公司服務宗旨「在地企業經營，關懷在地弱勢族群」，在各種公益有愛場合或弱勢族群獎學金捐助活動皆可看到瑞春醬油，盼透過拋磚引玉，把愛傳出去，同時喚起更多的企業團體共同響應。

▲「瑞春醬油觀光工廠」捐贈30部輪椅，捐贈儀式簡單隆重，雲基醫院楊文榮副院長除了致贈感謝狀，對於該公司的愛心善舉也深表感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）