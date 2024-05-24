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北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」！內容全讚爆：想感謝提醒

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲原PO搭捷運看到舉牌阿伯。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾日前搭捷運時，看到一位阿伯坐在博愛座上，手上還舉著一塊「公益宣導」的板子，看了內容後，原PO不禁有感「老人家的『勇氣』用在對的地方真好，respect！」眾人也紛紛大讚，「安安靜靜地舉著宣導的牌子，想默默的傳達自己的理念」、「滿善意的，上了年紀真的會發現各種問題。」

有網友在「路上觀察學院」貼出照片，可以看到博愛座上的乘客舉著一塊牌子，上面貼了一大張海報，最上方印著搭捷運、公車、行人走路的圖案，下面則接內容，「90%民眾都在低頭滑手機，建議不要在捷運／公車滑手機，請閉目養神，小心別讓您的眼睛提早老化！」

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最下面還印著這樣宣導的原因，「眼科醫師指出：因『車廂晃動』，您的眼睛睫狀肌，須不停用力去對焦，才會讓您看得清楚；無形中每天已造成您眼睛緊繃過度疲乏（年輕無感），長期將導致眼睛提早老化，數年後才顯現嚴重後果！」「跟橡皮筋一樣，新的用力撐開一段時間後，彈性疲乏就報廢了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

原PO看到內容後，一股敬意油然升起，因為自己年紀大了，變得厚臉皮、愛說教，在捷運上也常看到老人家插隊或公然斥責別人，「但看到阿伯這樣我很感動，原來這種改變也可以用很優雅、很正面的方式去表達」，不僅不打擾別人，還認真準備手拿板，內容編排過才印刷，沒有隨便手寫。

看到照片後，其他人也誇讚，「善意提醒很棒，社會需要多一點這種人」、「很棒耶！心裡會想謝謝提醒」、「最近身邊朋友黃斑部病變無法醫治。這位大哥很熱心，感謝他的提醒！」「不管是什麼年紀，能如此勇於表達自己的善念，都令人佩服！」

還有網友直呼，「還以為是不要滑手機，以防有人拿刀突襲」、「閉目養神也危險，萬一有人拿刀」、「最近搭車拿牌子還可以防身」、「我搭車搭捷運都只聽音樂、PODCAST ，一來有娛樂／學習到也不傷眼，二來可以對周遭保持警戒，以免遇到神經病還不知道要閃。」

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