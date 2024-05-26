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花蓮藝術名家愛心大串聯！200件作品義賣　助災民重整家園

▲▼吉安鄉公所與花蓮縣青溪新文藝學會攜手舉辦「○四○三花蓮大愛賑災，當代藝術作品認購典藏展」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲吉安鄉公所與花蓮縣青溪新文藝學會攜手舉辦「○四○三花蓮大愛賑災，當代藝術作品認購典藏展」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所與花蓮縣青溪新文藝學會攜手合作，舉辦「○四○三花蓮大愛賑災，當代藝術作品認購典藏展」，匯聚海內外藝術家愛心捐贈近二百件畫作、攝影、木雕、以及彩繪傘面、生活藝品等響應義賣，目前為止二十餘件作品獲得熱心者認購典藏，累計義賣所得21萬餘元。

鄉長游淑貞代表頒發感謝狀給參與這場愛心盛宴的藝術家，感動藝術界愛心大串聯、啟動社會善緣典藏，匯聚力量挹注震災後努力重新振作的弱勢鄉親與社福機構。

▲▼吉安鄉公所與花蓮縣青溪新文藝學會攜手舉辦「○四○三花蓮大愛賑災，當代藝術作品認購典藏展」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲匯聚海內外藝術家近二百件畫作、攝影、木雕、以及彩繪傘面、生活藝品義賣。

青溪新文藝學會陳專興理事長說，0403大地震發生以來，游淑貞鄉長偕同公所團隊積極投入各項賑災重建工作，以及爭取連結各項資源挹注弱勢受災戶盡早恢復日常生活，大家有目共睹、也很感動；這次有機會和公所合力辦理如此有意義的活動，感謝鄉公所提供好客藝術村合適場地，不僅吸引許多藝文界同來共襄盛舉，也有許多民眾、遊客因遊賞場域、觀賞展演而參與典藏行動，可謂無心插柳的意外驚喜！相信透過藝術可以撫慰人心，藝術結合公益更能達到「一方有難、八方馳援」的大愛效益。典藏展將於5月30日截止，後續捐款相關訊息將公布於學會臉書網頁。

▲▼吉安鄉公所與花蓮縣青溪新文藝學會攜手舉辦「○四○三花蓮大愛賑災，當代藝術作品認購典藏展」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

傅崐萁立委辦公室李松年主任表示，相當難得機會可以在同一場地，同時欣賞到國畫大師陳伯南、劉鳴歧、姚國山、劉萬枝、陳慶隆、古華忠、孫佩芬等近四十餘位藝術家的典藏創作，尤其是這些作品都是他們無私奉獻義賣，有的甚至本身也是受災戶，正在整頓家園…令人感佩。

▲▼吉安鄉公所與花蓮縣青溪新文藝學會攜手舉辦「○四○三花蓮大愛賑災，當代藝術作品認購典藏展」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞再次感謝藝文界名師齊聚吉安獻愛，不僅有百歲的書法大師劉銘歧和來自全國大師名作匯聚，增顯捐贈書藝創作的愛心不落人後…這場藝術界共力關懷量能，再度牽起社會善行義舉延續收藏。

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