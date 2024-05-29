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南投警銀4個月阻詐6283萬　縣刑大隊長化身「鈔票守護俠」宣導

▲南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲Cosplay「鈔票守護俠」，宣導防詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲Cosplay「鈔票守護俠」，宣導防詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

有鑒於詐騙手法日新月異，又以「假投資詐騙」導致最多民眾遭，南投縣警方統計今年1至4月間就與銀行成功阻詐184件、6283萬餘元，縣警局除積極規劃基層派出所員警擔任金融機構專責宣導員，連刑警大隊長蕭榮哲都特地變裝為「鈔票守護俠」，親自拜訪投資金融機構，親向行員宣導最新詐騙訊息。

南投縣警局今天召開記者會，蕭榮哲特地身著「鈔票裝」、化身為金錢守護俠，籲請銀行等金融機構行員依其專業知識及敏感度，在可能遭詐的民眾從事投資或提匯款時，能在第一線阻擋，防止其自身辛苦錢流入詐欺集團而付之一炬，今年前4個月的184起阻詐成功案件，均為行員發現民眾神色或提（匯）款金額異常，立即通報轄區員警到場，基層警員也會定期與金融機構聯繫，提升行員察覺詐騙案件徵兆能力。

▲南投縣警局組成「防詐宣講團」，刑警大隊長蕭榮哲Cosplay「鈔票守護俠」。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局表示，其與各分局組成的「防詐宣講團」、以縣長許淑華為首的「打詐南投隊」，則深入民眾生活圈，由種子教官們從各項機關活動到村鄰里戶、社區、教會及廟會等場合積極宣導：今年1至4月間已辦理85場，另配合公私立單位活動到場宣導397場、金融機構宣導514場、村里鄰社區則高達2247場；且近期AI技術蓬勃發展，詐騙集團近期利用蓬勃發展的AI技術從事不法，縣刑大也與與知名網紅團隊『好想去哦』合作共同製拍「假投資」及「AI詐騙」手法宣導影片，投放於運用網路（社群媒體）傳播管道，讓各族群或不看新聞的民眾都能接收。

▲南投縣警局組成「防詐宣講團」，刑警大隊長蕭榮哲Cosplay「鈔票守護俠」。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣警局也呼籲，如接獲可疑網路訊息或電話，請務必遵循「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟，撥打165反詐騙專線及110報案專線或向鄰近派出所請求警方協助，方可避免被詐欺上當，保護自身財產安全。

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