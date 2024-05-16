屏縣警察局+金融機構合力阻詐113件　救回5841萬民眾血汗錢

▲縣長周春米表揚阻詐有功行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局會同轄內金融機構今年以來迄5月上旬，已合力阻詐113件、5841萬餘元，查獲詐欺集團21團、157人，警方為感謝行員協助，由縣長周春米等頒發獎勵金、感謝狀等致謝。

縣警局表示，詐欺犯罪戕害民眾財產安全甚鉅，而金融機構及各大超商的關懷提問與警察聯防通報為防堵民眾遭詐騙重要之關鍵。面對詐欺案件日趨國際化、集團化現象，甚至結合高科技進行詐騙，警方會同轄內金融機構及超商攜手透過臨櫃客戶關懷提問、情境演練及話術分析，阻斷詐騙犯罪金流源頭，有效發揮預功能，今年以來已合力阻詐113件、5841萬餘元，查獲詐欺集團21團、157人。



為感謝金融機構及超商從業人員積極攔阻詐騙案件，屏東縣政府透過公開場合由縣長頒發獎勵金予攔阻有功人員，並由警察局各分局長及刑大大隊長親至第一線感謝有功行員，期透過公開表揚方式，強化全民打擊詐欺犯罪之信心，暢通警民良好之通報機制。

縣警局再度提醒民眾如果接獲疑為詐騙電話，謹記「1聽2掛3查證」防詐守則及善用165反詐騙諮詢或110報案專線，防止自己或親友遭詐受害。未來將持續針對詐欺犯罪採取與時俱進之各項防處措施，力求制敵機先，打造「詐騙零容忍」居住環境，全力守護民眾血汗錢努力。