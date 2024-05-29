日本女作家閃婚！自爆新婚夫是「男公關」兼壽司師傅　正面照曝

▲鈴木涼美29日公布喜訊。（圖／IG）



記者王佩翊／編譯

日本女作家鈴木涼美29日在Instagram宣布結婚，新婚丈夫的真實身分也曝光，是男公關兼壽司師傅的網紅SHUN。SHUN在X上公布喜訊後，鈴木涼美也轉發該消息。

根據《日刊體育》報導，曾經入圍芥川賞的40歲女作家鈴木涼美的新婚丈夫29日在X宣布喜訊。男方SHUN是東京新宿歌舞伎町的知名男公關，同時也是一名壽司店師傅。

▲SHUN同時是男公關也是壽司師傅。（圖／IG）

SHUN在X發表聲明後，鈴木涼美也隨即轉發，並在個人Instagram上分享了結婚的喜訊以及與SHUN的合照。她在限時動態中上傳了與丈夫戴著結婚戒指的照片。

鈴木涼美畢業於慶應大學，完成東京大學研究所碩士課程後，進入知名經濟新聞社工作。離職後，她轉型為作家，作品曾經入圍芥川賞，也曾翻拍成電影。

另一方面，鈴木涼美曾因在學生時代擔任過AV女優引發熱議。