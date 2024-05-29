怒嗆南韓軍事挑釁！金正恩坦承北韓發射衛星失敗　激勵官員再接再厲

▲北韓最高領導人金正恩28日視察國防科學院時發表演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於27日凌晨通報日本後，便於當天晚間發射第2顆軍事偵察衛星，然而卻因為第一節運載火箭引擎的燃料出現異常，導致啟動自爆系統在空中爆炸，發射行動宣告失敗。對此，北韓最高領導人金正恩昨（28）日在演說中坦承此事，除了鼓勵相關人員再接再厲，並譴責南韓派戰機演習的「挑釁行為」。

根據北韓官媒《朝中社》，在北韓發射軍事偵察衛星失敗後，金正恩隔天（28日）出席國防科學院創立60周年紀念活動，並進行演說。針對發射軍事衛星，他定義為「守護國家自主權的正當行為」，提及發射衛星的必要性，之後便話鋒一轉提到南韓，譴責南韓28日下午出動空軍F-35A等20架戰鬥機展開攻擊編隊飛行訓練的行為。

金正恩表示，「即便我方依照過去慣例，在發射衛星前遵守國際法通報發射計畫，然而韓國卻仍『歇斯底里』展開武力示威，儼然是正面向我方發起挑釁！這群韓國傀儡以發射偵察衛星為藉口詭辯，作為他們展現高超能力和意志的一環，肆意展開攻擊編隊飛行和打擊訓練。」

金正恩止不住怒火，「（南韓）以戰爭武器威脅我方守護主權，這是無法坐視、且極為危險的討釁行為。這很明顯是侵害國家主權、無法被饒恕的『玩火行為』。這群韓國軍隊流氓以瘋狂的武力示威、展開有勇無謀的行動，來應對我方守護國家主權的正當行為，我方應採取更具壓倒性且堅決的行動。」

據悉，南韓聯合參謀本部27日下午派遣空軍F-35A、F-15K、KF-16等20架戰鬥機展開攻擊編隊飛行訓練、打擊訓練。

▲北韓27日深夜10時許發射軍事偵察衛星運載火箭，但升空2分鐘後在空中爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

至於軍事衛星再度發射失敗，金正恩在演說時選擇坦然面對，不僅說明發射失敗的原因，更一改過去嚴厲譴責官員的作風，鼓勵官員越挫越勇、記取教訓，「昨天（27日）朝鮮民主主義人民共和國國家航空宇宙技術總局依照國家防衛建設目標，進行預定的偵察衛星發射，然而卻因第一節引擎異常引發自爆，宣告失敗。」

金正恩鼓勵道，「雖然這是無法達到當初預期的目標，但各位同志，我們不應該因為失敗而畏懼，反倒應該愈挫愈勇，透過失敗吸取更多經驗、奮力發展。」

南韓《韓聯社》指出，金正恩此次參訪國防科學院時的演說文，被刊載至一般居民能夠閱讀的黨務機關報《勞動新聞》第1、2頁，然而去年5月、8月北韓兩度發射衛星失敗時，卻未將相關訊息刊載在《勞動新聞》中。

此次陪同金正恩視察的北韓黨政官員，包括黨中央委員會書記趙甬元、黨中央軍事委員會副委員長朴正天、黨中央委員會書記趙春龍、黨中央委員會第一副部長金正植、飛彈總局長張昌河等。