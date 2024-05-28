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快訊／日本5機場352航班取消、延誤！雨彈狂炸　羽田最慘

▲▼日本大雨。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本各地降下大雨，恐發生線狀雨帶。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本受到鋒面與低氣壓影響，28日各地降下大雨，甚至可能發生線狀雨帶。而由於各地的豪大雨，JR西日本與JR九州率先宣布部分路線停駛。根據最新消息，羽田、成田、中部、關西以及大阪等5個機場共有357國內線與國際線航班因大雨延誤或取消。

根據《日本新聞網》報導，光是日本航空及全日空就有至少5300名旅客受到影響。全日空則至少有2600名旅客受到影響。

根據日本雅虎統計，全日本共有5個機場受到豪雨影響，分別是羽田機場、成田機場、中部機場、關西機場以及大阪機場（伊丹機場），共計357個航班取消或延誤。

羽田機場共有164個國內線航班、25個國際線航班延誤或取消；成田機場10個國內線航班、25個國際線航班延誤或取消；中部機場2個國內線航班、4個國際線航班延誤或取消；關西機場26個國內線航班、49個國際線航班延誤或取消；大阪機場52個國內線航班延誤或取消。

鐵路運輸方面，JR東海預估東海道新幹線會受到大雨與強風影響，有可能在28日傍晚至晚間暫停部分列車服務。

公路運輸方面，東日本高速道路公司（NEXCO東日本）表示，受到強風影響，東京灣跨海公路28日晚間7時過後可能會暫停通行，各地高速公路部分路段也可能封路。

日本28日受到鋒面和低氣壓的影響，西日本地區正經歷持續性的強降雨。隨著低氣壓逐漸逼近，預計九州南部、奄美地區以及四國28日傍晚前後、東海地區中午至深夜期間，可能出現線狀雨帶。目前JR西日本與JR九州有多個線路因大雨停駛，日本當局也針對德島縣、香川縣以及和歌山縣等3個縣發布避難指示。

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