「國會改革法符合民意期待」　朱立倫喊話賴清德赴立院國情報告

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白共推的攸關國會改革的《立法院職權行使法》修法，歷經4次的馬拉松式院會表決，今（28日）終於三讀通過。國民黨主席朱立倫對此表示，今天是台灣第三波民主改革最重要的一天，並喊話總統賴清德應主動到立法院進行國情報告，以及約束民進黨立院黨團和行政官員遵守相關新法律的規定，這才是台灣民主之福，才是真正守護台灣民主的行動。

朱立倫首先感謝所有國民黨團立法委員和在野黨立委的團結努力，大家堅守議場，守住多數民意的期待，讓《立法委員職權行使法》的國會改革條文三讀通過，讓陽光照進國會，讓八年烏雲密佈的台灣民主，即將撥雲見日。

朱立倫說，相信全體國人都看得非常清楚，這次的修法過程，是在符合民意期待與立法程序的狀況下，在野共同讓立法院成為真正的「國會」。

朱立倫指出，中華民國立法院終於比肩先進民主國家，以調查權、聽證權、依法要求總統到立法院進行國情報告、針對人事同意權記名表決、讓迴避監督和反質詢的官員以藐視國會付出代價，充分發揮立法權監督制衡的憲政權力。

朱立倫再次強調，這次的國會改革不僅符合2024年總統大選後新民意、多數民意的期待，更是台灣第三波民主改革的里程碑。並呼籲賴清德總統謹守憲政體制，尊重立法院，順應多數民意期待，不要只從民進黨政黨利益出發，意圖動用司法或其他手段阻礙民主改革，「失去了總統該有的格局與氣度」。

