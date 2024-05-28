「恢復該有的調查權何錯之有？」　翁曉玲嗆綠只有抗中保台論調

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，國民黨立委翁曉玲發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會歷經紛擾後，今（28日）三讀通過《立法院職權行使法》部分條文修正案，場外民眾聚集抗議怒吼。三讀後登記發言時，國民黨立委翁曉玲表示，現在司法機關可靠嗎？他們怠於行使他的職權，我們今天修法，恢復本來就應該擁有的調查權到底何錯之有？

立法院會今天三讀立法院職權行使法修正案，場外公民團體批評此程序不正義且實質違憲，經濟民主連合智庫召集人賴中強宣布，公民團體將發動要求行政院提出覆議、民進黨團聲請釋憲、同時到國民黨立委選區草根對話等六大行動，反制立法院通過黑箱擴權法案。

翁曉玲發言時指出，今天是民主史上勝利的一天，從大法官585號解釋以來，民進黨都希望推動國會改革，歷經千辛萬苦終於通過了，「我告訴老百姓，在民進黨執政八年來，雞蛋、疫苗、快篩事件都需要查清」，現在司法機關可靠嗎？他們怠於行使他們的職權，國民黨今天修法，恢復本來就應該擁有的調查權到底何錯之有？但只看到民進黨不斷造謠抹黑，千篇一律只會拿抗中保台的論調來抗議法案！

隨後發言的藍委王鴻薇說，當我們走入選區時，選民都擔心我們受傷，但他們也為我們加油打氣，因此，對的事情我們就會去做，尊重外面群眾的聲音，但也不忘百分之六十的民眾對我們的託付，一定改革查弊！看民進黨究竟在怕什麼！

