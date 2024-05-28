遭邱議瑩打臉嗆「沒被打過？」　羅智強：被打當下有點暈

▲立法院表決國會改革法案，邱議瑩和羅智強起衝突。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（28日）繼續審查「國會改革」法案，藍委羅智強及幾名立委則在座位上開直播，過程中因開酸綠營政治操作，讓立委邱議瑩氣不過，上前用扇子怒揮掉羅智強手機，更嗆「你是沒有被人打過」。對此，羅智強表示，被打當下有點暈，邱不只公然採取暴力行為，更語出威脅，不只玷汙選民託負，更對台灣民主造成傷害，將研擬後續法律處理。

今日上午院會，綠營就因不滿再生醫療法從第一案被排開，與藍委起口角，尤其以主推再生醫療法的邱議瑩最為激動，下午三時，邱議瑩更直接拿扇子打了羅智強一巴掌，更嗆「你是沒有被人打過」，一旁替羅智強討公道的徐巧芯也不斷高聲怒吼，「邱議瑩打羅智強一巴掌啦！民進黨丟臉啦！」場面一度混亂。

事後，羅智強受訪時表示，被打當下有點暈，但對方是女生很難還手，今天不管民進黨說什麼，但是在議場上意見不一樣就應該用說的，為什麼要動手？「我也要問問現在聚集朋友，你們認同議事殿堂主動煽耳光嗎？」。

羅智強也說，議事攻防應當以理服人，但邱議瑩在國會殿堂公然採取暴力行為，語出威脅「你是沒有被人打過」，不只玷汙選民託負，更對台灣民主造成傷害，羅智強委員對民進黨之暴力行徑，表示遺憾。

針對邱議瑩用扇子搧耳光之行為，羅智強予以最嚴厲之譴責，並將研擬後續法律處理，以正國會議事風氣、遏止民進黨此次審理國會改革法案中打警察、打記者、撞議事人員、攻擊在野黨委員的種種暴行。

