民進黨狂丟紙飛機「射後不理」　藍委慘幫收拾⋯黃國昌酸：好笑

▲立法院表決國會改革法案，民進黨立委射紙飛機抗議。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院院會28日第四度審國會改革相關條文，最關鍵的《立院職權行使法修正草案》內容全數完成二讀後，民進黨團立委拿出綠色摺紙飛機，對準在野黨立委狂丟。民眾黨團總召黃國昌透過直播批評，民進黨連丟個紙飛機都丟不準，甚至還直接墜機，「這些垃圾最好自己來收，別想丟給議事人員。」但最後綠委並未收拾垃圾，而是藍委幫忙資源回收。

立法院會近來審國會改革法案時，黃國昌不斷透過YouTube頻道全程直播，逐條對外說明民眾黨的立場，希望破除民進黨抹黑攻擊。當《立院職權行使法》修法內容全數完成二讀後，立法院長韓國瑜喊話，邀請3黨黨團幹部到議場後方的休息室協商。

但當韓國瑜話講到一半，民進黨立委們開始拿紙飛機狂射在野黨，黃國昌直播時表示，「大家可看到民進黨這些立委，怎麼會連丟個飛機都丟不準，要拿飛機丟人還丟不準，笑笑地拿東西丟人、攻擊人，怎麼會這樣子呢？真的太可笑了，這一群人。」

黃國昌質疑，拿飛機射人的行為，究竟能成就什麼目的，「結果要射我還射不準，真的太好笑了！真的是幼稚到不行。」要拿紙飛機攻擊人，「怎麼這個飛機就直接墜機了呢？真的是滿好笑的，我覺得他們的這些垃圾，最好他們都自己來收，別想丟給議事人員。」

「一直往前面丟東西，覺得拿這東西攻擊人，他們很快樂嗎？這樣真的會快樂嗎？到底成就什麼事情？」黃國昌批評，民進黨不僅是芭樂黨、雙標黨，今天還多一個暴力黨、幼稚黨，「拿飛機往別人丟，然後製造一堆垃圾，這真的有環保概念嗎？」並痛批民進黨巨嬰真的很好笑，怎麼會這麼幼稚。

不過，最終民進黨立委並未自己收拾紙飛機垃圾，竟是國民黨立委林沛祥、牛煦庭等人在幫忙收拾，並將紙張攤平做資源回收。黃國昌直言，要民進黨的人自己把自己垃圾撿乾淨，是沒有期待的可能性，所以最後幫民進黨收拾垃圾的竟是在野黨立委，收了一疊又一疊的紙。