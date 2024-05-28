太好賺！竹聯幫操縱街頭勸募　要小弟扮假志工自賺生活費

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊28日宣布破獲竹聯幫齊天會涉嫌介入「中華民國善陽展望協會」操縱街頭勸募案，齊天會副會長張男（33歲）發現街頭勸募賺錢太容易，甚至要小弟加入該協會到街頭募款，賺自己的生活費用，藉此減輕幫派經濟支出，另外齊天會會長吳男（33歲）也涉嫌率領幫眾暴力綁架被害人洗劫錢財的暴力討債事件，被害人還是柬埔寨詐團成員，黑幫結合慈善團體騙取民眾善款引發檢警單位注意，刑事局從2023年到今年3月陸續逮捕13人到案。

▲刑事局破獲竹聯幫齊天會介入中華善陽展望協會騙取民眾善款。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



刑事局偵二大隊接獲情資指出，吳男自稱為竹聯幫和堂齊天會長，2023年1月涉嫌指揮手下成員以傷害、恐嚇與拘禁等手段對被害人暴力討債，先後得手115萬元；另外包含「中華民國善陽展望協會」負責人楊男（35歲）則因日前在街頭勸募捲入黑幫衝突，深感需要有黑幫勢力支持，才能確保勸募作業順利，起初他每月以善款支出2萬元給竹聯齊天會，透過貢獻獲得該幫派小弟圍事保護。





後來齊天會幫眾看到該勸募協會以「假勸募、真斂財」詐騙手法指揮成員充當假志工，在北市台大醫院站出口、醫療院所及行天宮附近，鎖定老人家及年輕族群勸募騙取愛心捐款相當好賺，齊天會幫眾還加入勸募協會自力更生賺取生活費用。協會負責人楊男更打出勸募15萬元加發2萬元獎金制度，鼓勵手下以話術騙取民眾善款，但楊男擔心手下侵吞善款，錢箱都上鎖監控，每月清點善款也都黑箱作業，甚至有幫眾落網後抱怨「從來沒領過獎金」。





刑事局偵二大隊會同北市刑警大隊、新北海山分局及桃園大園分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦、陸續在去年到今年3月拘提竹聯幫齊天會吳姓會長、張姓副會長及勸募協會負責人楊男等13人到案；並查扣齊天會匾額、電擊棒、模擬槍、辣椒噴霧槍、鋁棒、開山刀、摺疊刀、斧頭、手銬等刀械1批、黑莓卡15張、電腦主機及筆記型電腦4部、以及善陽展望協會勸募箱13個、背心17件、志工證7張、收據4本、捐款看板10面、旗幟1面、打卡鐘1個。

警訊後依觸犯組織犯罪條例、加重詐欺等罪嫌移送北檢複訊，其中齊天會副會長張男和楊男因犯後態度不佳、涉案情節重大經檢察官聲押獲准。