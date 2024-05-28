開撕邱議瑩衣領嗆「沒碰過壞人」　徐巧芯：她碰到我動都不敢動

▲立法院表決國會改革法案，邱議瑩和徐巧芯起衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「國會改革法案」審議進入尾聲，今院會（28日）續審相關條文，上午院會時，綠營就因不滿再生醫療法從第一案被排開，與藍委起口角，尤其以主推再生醫療法的綠委邱議瑩最為激動，下午院會時邱議瑩又再度動氣搧藍委羅智強巴掌，藍委徐巧芯在一旁氣不過，也加入混戰拉住邱議瑩衣領。徐巧芯隨後受訪表示，邱議瑩就是欺善怕惡，沒碰過壞人只敢打男生，「我抓她時，她動都不敢動！」

羅智強下午開直播提到綠委對「再生醫療法」政治操作，一旁的邱議瑩聽到後氣不過，痛批「你是沒被人打過？」用扇子拍羅智強的臉、也把直播手機拍掉，徐巧芯立刻暴起，尖叫衝上前揪住邱議瑩討公道。最後雙方都被藍綠委們拉開，才結束混戰。

徐巧芯隨後受訪時指出，在邱議瑩打人前，自己先是看到羅智強跟綠委沈伯洋已經有近距離吵架，自己就想要湊上前去看有什麼口角，沒想到一下樓梯，就看到邱議瑩打羅智強耳光，看的出來羅智強很憤怒，但他什麼都沒有做，「所以我就去抓去邱議瑩衣領問她是怎樣？」

徐巧芯酸，邱議瑩就是欺善怕惡啦！被揪住衣領後，「她只敢眼睛大大的看我，是看到壞人就不敢動了嗎？只敢打男生，看到是女生就不敢動了嘛！」不過，徐巧芯也說，自己比較抱歉的是，混亂之中可能有抓到綠委王美惠，但在衝突中誰跟誰的手比較難分。

徐巧芯也喊話邱議瑩，國民黨不是好欺負的，「我們是一個團隊，你一個人打我們一個人，我們十個人會還你！」誰先使用暴力大家都看很清楚，不管是之前的黃捷還是邱議瑩，暴力不是無窮無盡的，國民黨已多次表示，不要作如此危險的動作，「奉勸邱議瑩啊，你從踢法務部大門到打羅智強，你是暴力狂嗎？羅智強是風度翩翩的男子不跟邱議瑩計較」，但邱議瑩欠羅智強一個道歉。

最後，徐巧芯也補充，民進黨今天說要以文攻代替武攻，因此自己今天都沒有戴護具，都是赤手空拳對抗邱議瑩。

