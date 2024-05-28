家人突病倒！請看護「要月噴10萬」他慌了　釣出過來人

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

在台灣「一人生病拖垮全家」的情況頻繁上演，就有網友表示，朋友的家人最近突然病倒，但面對一個月10萬元的看護費用，卻也無力負擔，這讓他不禁好奇，「大部分的家庭都拿不出來嗎？」話題掀起熱烈討論，不少過來人則建議，可以送去短期的養護中心。

網友在「爆廢公社」發文問道，「如果你家人突然倒下，需要請看護照顧，一天2800~3000元，一個月大概10萬，是真的很多人跟大部分的家庭都拿不出來嗎？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，不少過來人透露，「通常都是長照跟家人輪流顧」、「我有照顧過癌末的爸爸，如果有兄弟姐妹可以幫忙分擔就還好，沒有的話只能請日班的，我跑半年就覺得很累了」、「在醫院期間才需要請一天2800的看護，在家中建議請外籍看護工，到醫院拿巴氏量表申請，費用會比較貴，護理之家次之，養護中心相對最便宜。院內看護費只有低收及中低收才補助，且並非全額補助，如果要省錢就是自己照顧」、「離職自己顧會比較划算」、「看護不一定要請整天。白天看護照顧，晚上家人輪流照顧」、「我阿嬤在醫院四個月，每天2800不含耗材，根本付到快得病」。

另外，許多網友紛紛回應，「一般家庭誰有辦法一個月拿10萬出來啊？」「怕給家人造成負擔，我自己買了三張殘扶險以防萬一」、「可以去安養中心」、「台灣有超過快一半的就業人口領不到5萬，你認真？」「長照2.0幫助很大」。