男子突「心臟停跳」送醫搶命　竟因前一天「喝可樂」





▲男子心臟驟停被送醫搶救，竟因前一天喝了可樂。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

夏日來臨，冰鎮可樂等碳酸飲料是許多人的心頭好，但近日福州一王姓男子（化名）卻因飲用可樂，突發全身乏力、無法行走，甚至一度心臟驟停，經歷了一場生死大搶救。

據《南方網》報導，王男是「90後」，事發一天前他喝下了將近2L的可樂後 ，（約8瓶250ml的可樂），突然感到全身無力，連走路都很困難，家人將他緊急送往醫院。

經檢查，王男的血鉀濃度僅為1.93mmol/L，遠低於正常水準的3.5-5.5mmol/L，屬於危急值，並誘發心律失常出現室顫心跳驟停。

醫生迅速進行除顫、心肺復甦及補鉀治療，最終王男脫離危險，康復出院。

醫生提醒，鉀是人體內不可或缺的微量元素，對於維持細胞新陳代謝、調節滲透壓和酸堿平衡至關重要。

醫生表示，可樂中的碳酸鹽、糖分和咖啡因等成分，在過量攝入時可能促進鉀離子的流失，增加低血鉀症的風險。碳酸飲料中的碳酸鹽可導致代謝性堿中毒，同時其中的糖分可刺激胰島素分泌，均可促進細胞外鉀向細胞內轉移，使血鉀降低；咖啡因則具有利尿作用，可能增加腎臟排鉀量。這些因素共同作用引發低血鉀症。

醫生提醒，低血鉀症不僅會引起心臟問題、肌肉無力，還可能導致腎功能障礙、尿液滯留、嘔吐、胃腸道麻痹。過量飲用可樂等碳酸飲料可能偷走體內的鉀，因此，碳酸飲料雖然好喝，也要控制量。