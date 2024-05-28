身體出現「10種警訊」恐是罹癌了！　國健署長：快去醫院檢查

▲若觸摸到身體有腫塊，也是癌訊警訊之一。（示意圖／資料照）



記者曾羿翔／綜合報導

衛生部福利部國民健康署近日表示，癌症連續41年蟬聯國人十大死因之首，占每年總死亡人數約3成，若能早期發現、早期治療，並提供良好的罹癌後照護，將可有效提升罹癌病人的存活率。其中吳昭軍署長就提醒民眾，若在不明原因下，發現身體出現下列10個警訊，務必前往醫院接受檢查。

吳昭軍署長列出以下十大癌症警訊，若有疑慮立即就醫：

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1.排便、排尿習慣改變，如：出現血便、血尿或糞便形狀改變

2.傷口及潰瘍久不癒合

3.異常出血或有分泌物

4.觸摸到腫塊

5.吞嚥困難或消化不良

6.痣或疣有明顯變化

7.長期咳嗽或聲音沙啞

8.身體特定部位持續疼痛，久未改善

9.在未有特意節食或運動的狀態下，體重急遽減輕(體重於兩週內減少2公斤或一個月減少5公斤)

10.不明原因的發燒及倦怠感

國民健康署提醒，當罹患癌症時別驚慌，癌症醫療防治醫院透過專業的診療及照護協助您，除了癌症診斷與治療服務外，亦提供多項服務，如：運動防癌講座，促進運動防癌及罹癌後的運動與復健照護，加強防癌及癌症病人生活品質；緩解罹癌後之情緒壓力，由心理師提供院內癌症病人心理支持服務；並設置癌症資源中心，由醫院內個案管理師的照護、癌症資源中心提供罹癌所需資源，順利銜接治療後返回社區的生活。再次提醒您，多多利用癌症篩檢服務，篩檢若有異常，請儘速就醫確認並接受治療！

▲規律運動且培養良好生活習慣可有效預防癌症。（示意圖／CFP）



根據世界衛生組織（WHO）指出，有30到50%的癌症是可以預防的。遠離四大危險因子：菸、酒、不健康飲食及缺乏規律運動，養成良好生活習慣，進而有效預防癌症：

1.拒菸、拒檳榔

2.拒絕過量飲酒

3.健康飲食，包括均衡飲食、攝取蔬果、減少食用加工產品等

4.規律運動

5.維持健康體位