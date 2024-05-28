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遇火災如何自救？消防局曝7大常見錯誤觀念：記住逃生八字訣

消防局指出，遇到火災時，應立即以關門、避難或逃生為最高原則。（示意圖／翻攝Pexels）
▲消防局指出，遇到火災時，應立即以關門、避難或逃生為最高原則。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

新竹東區慈雲路28樓社區大樓「晴空匯」於26日深夜發生火警，導致大樓共351名住戶受困，消防人員耗時10餘小時全數救出，也讓民眾擔憂發生火災到底該如何自救，過去台南市消防局也曾宣導火場求生常見錯誤觀念，像是火場逃生原則應往上或往下、如何採低姿勢下樓梯等。

台北市消防局指出，如果火焰高度「超過 25 公分」( 達到火災成長期 )，或是民眾認為自己無法控制火勢時，就應直接認定火勢已經無法控制，此時就不建議滅火；另只有看到濃煙看不到火焰時，也不建議貿然進行滅火；當下應立即以關門、避難或逃生為最高原則。

台北市消防局也說明，報案內容清楚，就能更有效率的讓消防隊前往救援，因此民眾在打電話時，應該說清楚現場地址、是否有煙或是火舌冒出來、幾層樓的建築物、有沒有人受困、受困何處、建築物是什麼用途等，資料越詳細越容易讓消防隊救人、滅火。

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台南市消防局也指出，火場有7個民眾常見的錯誤觀念：

火場逃生原則應往上或往下？

很多人認為往下跑會遭遇火煙侵襲，往上跑最起碼離火煙越來越遠，安全上應該更有保障，事實上這是一個非常錯誤的想法，如果往下跑會遇到煙，代表梯間已受到汙染，往上跑也會碰到濃煙，而煙每秒上升速度3-5公尺，如果往上跑將使自己暴露在濃煙中，而往下跑最起碼跟煙做的是相對運動，只要能跑到起火層以下的樓層，我們就安全了，所以火場逃生原則上往下，但是如果比較晚發現，火災已經擴大了！比方說當打開門發現門外面或是向下樓梯間充滿濃煙高熱，不能往下避難，這時候，只要一個動作：「關門」！關門這個動作，可以暫時阻擋濃煙、為你爭取時間、等待消防隊救援。

房門外有高溫及濃煙時該怎麼辦？

當今天摸門後，發現門的溫度非常高，或門外有濃煙(濃煙通常會伴隨著高溫)，有一個非常簡單卻非常實用的保命方法-關門，如果打開房門時，門外已經是大量濃煙，請立刻關緊房門等待救援。大火不會立即燒毀房門，待在房間反而是安全的。根據美國NFPA實際燃燒實驗發現，當房門外的溫度高達150℃時，如果房門一直是關起來的，房內之溫度則僅有25℃，足證關門可以有效阻隔火煙，如果起火點在屋內，逃離家門時將門關起來，可以將火勢侷限於屋內，減緩火勢的延燒速度，方便其他房間或樓層的人逃生，這個基本的火場逃生觀念『關門』，可以自救也可以救人

火災時如何採低姿勢下樓梯？

火場逃生有許多技巧及要領，在水平面上要記住讓自己維持在煙層底下，呼吸煙層下面較為新鮮之空氣，但是如果面臨下樓梯時，應採取『頭上腳下』的姿勢，採倒退之方式往下爬，避免重心不穩而跌倒。

火場中可不可以用乾毛巾幪住口鼻？

過去傳統的觀念，是火場中可以利用濕毛巾掩口鼻來協助自己逃離火場，因此大家就推出乾毛巾不可用導致很多人面臨火災時，因一時之間找不到水，無法將毛巾弄溼，就放棄了利用毛巾幪住口鼻的逃生技巧。利用毛巾幪住口鼻最主要是防止高溫的碳粒子進入肺部，溼毛巾既然能將碳粒子隔離，乾毛巾也有同樣的功能，只是溼毛巾多了一個降溫及更佳之吸附碳粒子的效果，但濕毛巾擋不住濃煙中的毒氣，當然毛巾弄濕了一定得擰乾，否則掩住口鼻後的呼吸過程一定會吸到水，大家可以做個實際的體驗試試看，對於這一點的爭議應當不大。但火災現場瞬息萬變，在把握時間逃生的前提下，基本上皆建議直接逃生（低姿勢），別再浪費時間找毛巾及沾水弄濕等動作。

如果房間外都是煙和火而逃不出去的話，可否躲在浴室裡？

不行，這是錯誤的觀念。首先請大家一起檢視自己家中的浴室，浴室大門的材質是否為耐火材質，還是只是一般的塑膠材質、木質或是連有通氣百葉口或玻璃等的大門，相信大部分家中浴室大門為塑膠材質居多。這時我們必須面對的是，火災發生後，不僅需遭受濃煙的侵襲，千萬不要忽略火場高溫的威脅。因此即使大家躲在浴室中，做到關門、用濕毛巾塞門縫的動作，因為火場所產生的高溫，仍然會使非耐燃材質的浴室大門因高溫而產生熱熔，進而導致大門毀壞，而導致濃煙與高溫進入浴室造成人命威脅，更別說是還想利用浴室內馬桶及排水孔中的空氣存活。

另外，如果家裡的浴室大門設計就是耐燃材質，這樣就能躲嗎？這時候就需要考量另外的問題，就是浴室內是否有通往戶外的出口，這裡所指的出口，並非專只有門的才叫出口，窗戶亦包含在內，而且還須考量浴室的隔間材質，如果浴室並非木質隔間，且亦有耐燃大門，浴室內並有通往戶外之出口，那麼在無法逃生退而避難的情形下，這樣條件的浴室似乎是一個好的相對安全區，您可以在此透過窗外逃生，亦可以依著窗邊呼吸新鮮空氣等待救援。

火災時浴室可不可以避難？

浴室門下沿有氣窗不易填塞防阻濃煙竄入，浴室門大部分不是木造就是塑膠製，容易軟化或著火；浴室天花板大多也是塑膠材質，容易軟化或著火；軟化或著火後，相對安全區防火防煙區劃就被破壞了；躲在浴室則已無其他逃生出口，形成死胡同，影響逃生；所以浴室並不是待救時第一選擇場所。

火場有濃煙可不可以逃生？

不可以，記得火場逃生八字訣：小火快逃，濃煙關門，當逃生方向有煙霧時，應朝煙霧反方向逃生，當所有逃生方向均受阻時，不可強制逃生，更不可低姿勢沿牆壁找出口，而應退回相對安全區、塞門縫、設法告知外人受困位置、等待救援。

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