竹市2勇消「面罩沾滿焦油」迷失火場　氧氣瓶用盡倒臥樓梯間殉職

▲新竹市2名消防員救災過程中殉職，「面罩沾滿焦油」迷失火場，氧氣瓶用盡倒在樓梯間。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、趙蔡州／新竹報導

新竹市「晴空匯」豪宅大樓26日晚間10點多發生火災，金山分隊消防員李詠真、周立鑫在火場救人時不幸殉職。消防局事後調查，初步研判李、周2人在搜救過程中，疑似因為面罩沾滿焦油遮擋視線，無法判斷路線在火場迷失方向，最終氧氣瓶用盡才不幸殉職，詳細原因仍待鑑識人員釐清。

「晴空匯」社區大樓26日晚間由於地下1樓電纜線起火，造成火勢不斷蔓延且產生大量濃煙，金山分隊趕到現場救援時，李詠真與周立鑫晚間11點50分受命前往8樓救援受困民眾，不料凌晨12時15分就收到2人用無線電喊「Mayday」，但還來不及回報地點就失去聯絡，直到40分鐘後才同仁發現倒臥在2、3樓樓梯間，儘管緊急送醫搶救，最終2人仍不幸殉職。

▲李周2人的裝備上沾滿了漆黑的焦油。（圖／記者陳凱力翻攝）

金山分隊隊長陳佳民表示，李詠真、周立鑫被救出時，儘管臉上都戴著面罩，上面鏡面卻沾滿了電器燃燒後的焦油，導致鏡面黑成一片遮住視線，且焦油具有黏著性，無法用手擦拭掉，初步研判2人無法判斷路線，在火場迷失方向，最終氧氣瓶用盡才不幸殉職。

李詠真已婚，為警專22期，年資長達19年、周立鑫未婚，為警專27期，年資14年。金山分隊其他隊員透露，2人都是2年前從埔頂分隊調來的優秀同事，過往打火與救災的表現優異且經驗豐富，不料在這次救人過程中發聲憾事，讓大家都難以接受。

檢方27日在殯儀館相驗2人遺體，初步調查2人死因為一氧化碳中毒，造成窒息呼吸性休克死亡。針對消防人員殉職悲劇不斷上演，外界掀起檢討聲浪，質疑是否有涉及人為疏失，包含裝備是否齊全、指揮調度、氣瓶時間管控、撤退機制等相關問題，新竹市消防局表示內部已經在進行調查。