高樓火災易有煙囪效應　消防籲平時要關安全門：別躲廁所

記者黃翊婷／綜合報導

新竹知名豪宅、高28層樓的「豐邑晴空匯」26日晚間10時許發生火災，造成金山分隊消防員李詠真、周立鑫不幸殉職。新竹市消防局第一大隊大隊長林敬賢表示，高樓層建築發生火災容易形成煙囪效應，建議民眾平時應關閉樓梯間的安全門，若火災發生時濃煙太大，請關好住家大門，並用衣物塞住門縫等待救援，千萬不要躲在廁所。

▲住戶疏散下撤畫面。（圖／新竹市府提供）

晴空匯豪宅大樓26日晚間10時許發生火災，新竹市消防局金山分隊隊員李詠真、周立鑫進入火場搜救，疑似因為氣瓶耗盡，不幸殉職。此外，由於現場樓層太高，最後是由「吊車大王」胡漢龑、啟德機械起重工程公司無償出動180噸雲梯車支援，才順利救出受困住戶。

▲晴空匯火災逃生畫面。（圖／記者陳凱力翻攝）

關於高樓層建築發生火災該怎麼逃生，新竹市消防局第一大隊大隊長林敬賢表示，高樓層建築發生火災時，因為火勢和濃煙會隨著樓梯間或管道往上竄，所以容易形成煙囪效應，建議民眾平時要關閉樓梯間的安全門，以免火災發生時濃煙進入住家。

林敬賢接著說道，如果高樓層住戶發現濃煙不大，可以評估是否要往上逃生，但如果濃煙已經很大了，請關好住家大門，並用衣物塞住門縫等待救援，千萬不要躲在廁所。

▲火災發生時不要躲在廁所。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

至於為何火災發生時不能躲在廁所，消防署先前曾公告呼籲，因為浴室的門及天花板大多是塑膠材質，不耐高溫，也無法有效阻絕濃煙，而且浴室內的排水管設有存水彎，具有隔氣作用，導致新鮮空氣無法流入，加上浴室通常沒有對外窗，受困民眾反而不易對外求救。