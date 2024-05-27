晴空匯大火是「充電樁釀禍？」管委會主委：經台電同意、驗收

記者陳凱力、閔文昱／新竹報導

新竹市「晴空匯」豪宅大樓26日晚間10點多發生火災，金山分隊消防員李詠真、周立鑫在火場救人時不幸殉職。事後有自稱住戶的人表示，原因是有住戶擅裝電動車充電樁走火。不過，社區管委會主委簡隆至出面澄清，充電樁裝設與消防檢查都符合政府規定，應非火災主因。

▲晴空匯26日晚間發生火警。（合成圖／翻攝網路）

網路流傳一則疑似是住戶群組內部對話，訊息提及「晴空匯D棟，電動車充電發生管道間濃煙與火災」，晚間10時55分火災發生、11時55分火勢控制，進行殘火處理等消防資訊；更有住戶提到此次火警就是充電樁電線走火造成，但大廈公告「初判為受電箱引接線路火災，排除充電樁線路火警」，起火原因霧裡看花。

▲網路流傳住戶的對話紀錄。（圖／記者陳凱力翻攝）

一名住戶控訴，正常是跟管委會申請充電樁，卻有住戶被刁難，而且一開始講好是表後拉電，後來改成EMS，當時就有傳說突然更改是因為被台電禁止，「我覺得最奇怪的就是，如果住戶申請充電樁，會覺得（管委會）有特定推薦使用廠商，如果沒用他們表格申請的話，送件會很慢很久。」而且管理充電樁的不是主委，是之前的副主委，令他們相當不解。

▲晴空匯社區管委會主委簡隆至表示，充電樁裝設與消防檢查都符合政府規定。（圖／記者陳凱力翻攝）

對此，晴空匯社區管委會主委簡隆至表示，社區的充電樁都是符合政府規範，停車場的42支充電樁裝設前有取得台電的同意，並經台電驗收，因此安全性應無疑慮。

此外，簡隆至也解釋，今年度消防檢測之所以從4月推遲至6月，是因為管委會、廠商與消防單位時間無法協調，但依政府規定，每年9月份以前完成檢測即符合規範。

據了解，起火點位於地下1樓放電纜線的管道間配電盤，在蓋大樓時就是封死狀態，而充電樁是從各用戶的電錶另外拉出來，並非裝在管道間內。不過，消防局表示，目前詳細起火原因仍在釐清中，初步調查結果會再進一步公布。