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《遠見》雜誌民調出爐！許淑華躍4.5星縣長　施政滿意度全國第5

▲《遠見雜誌》民調出爐，南投縣長許淑華施政滿意度名列全國第5。（圖／南投縣政府提供）

▲《遠見雜誌》民調出爐，南投縣長許淑華施政滿意度名列全國第5。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

本屆縣市長上任逾一年，《遠見雜誌》最新民調指出，南投縣長許淑華｢施政滿意度」74.3%，較去年大增10.1%，於全國各縣市首長排名第5，｢施政分數」72.7也排第7，綜合評價由去年4星晉升為4.5星；許淑華感謝縣民支持，強調縣府團隊會持續努力，打造南投成為宜居城市。

縣政府指出，《遠見》各縣市長滿意度調查將全國22縣市分為三組：六都、三離島，以及13縣市，分別進行集群分析之後排定星等，許淑華於上任第一年即獲評為「最佳新人獎」；今年施政分數72.7分，為新任首長（不含回任）的第一名，負評也由12.6%降為10.6%，降幅為13縣市組第一，而滿意度10.1個百分點的增幅為13縣市組第二。

另在｢八大面向施政滿意度」部分，南投縣整體平均滿意度為68%，全國排名第十、較去年提升2.9%且前步6名；包括教育、環保、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業等7個面向，全國排名都有進步，但「警政治安」滿意度則由第9下滑至12。

縣府表示，許淑華就任以來，以明快講求效率、重視民意和親民的施政，陸續解決爭議多年的草屯垃圾山最近移除，環境不再惡臭，對南投長期以來欠缺自主性垃圾處理設施，也直接面對、謀求解決；編列出國獎助學金、拓展學子國際視野，做到班班有大屏、全面購置可調式課桌椅；將巧克力咖啡節移至埔里福興溫泉區舉辦；縣府組織調整回應民意需求等，並具體落實政見，無論是3大交通轉運站、全民運動館、青年住宅等重大政策都能持續推動，甚獲民眾肯定，縣府團隊未來對各面向都會繼續努力精進，提高縣民滿意度。

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