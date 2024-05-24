台21線區間測速偷降速！民眾狂收罰單氣炸　許淑華霸氣說話了

▲台21線區間測從限速80偷俞速為70，許淑華說將爭取撤單，無法撤單考慮自費幫繳罰款。（圖／翻攝南投縣政府）

記者劉人豪／台南報導

南投台21線魚池通往埔里路段的區間測速，警方因為考量該處是長下坡路段，於是把速限放寬至80公里，沒想到4月間突然偷偷降到限速70公里，讓當地民眾狂收罰單氣炸。對此，南投縣長許淑華表示，近期在設備修復後依中央法規改回70公里開罰，但事先未充分向民眾宣導，責任不該由民眾承擔，後續將積極爭取撤單，如無法撤單時，考慮以個人自費幫民眾繳交罰款。

許淑華指出，縣府警察局於2年多前配合縣議會總質詢建議，將該路段加碼擴大調整緩衝速限至80公里，但該項決議警政署認牴觸母法，不具效力，近期更因交通隊人事異動及設備維修因素，在設備修復後依中央法規改回70公里開罰，但事先未充分向民眾宣導，致民眾誤認緩衝速限，造成違規事實，責任不該由民眾承擔，目前該區間測速設備已暫停使用，後續將積極與監理單位溝通酌處裁罰，盼能爭取到撤單，如無法撤單時，考慮以個人自費幫民眾繳交罰款。

許淑華說，有關台21線51.1K埔里桃米坑至53.9K魚池澀水路段區間測速取締問題，2年多前議員於縣議會總質詢時，建議警方以勸導為優先，並依速限60公里放寬10公里的規定，再加碼擴大緩衝速限10公里，等於80公里才開罰，但警政署對此曾正式行文重申測速速限60公里法定超速10公里必須依規定開罰，加上交通隊承辦人事異動，新任承辦人員不知先前議會做過的決議，於設備故障送修排除後，重新上線時就依公路總局規定該路段行車速限為60公里，及中央測速速限60公里，超過10公里開罰原則設定取締，承辦人員依法辦理，並沒有錯。

許淑華表示，該路段2年多來均依議會先前決議執行取締，在未向民眾宣導下，民眾不知取締速限已恢復法定速限，突然接到多張罰單，當然會感到非常的錯愕，然雖行政作業合法合規，但縣府未向議會說明，該建議案從法理角度並不具效力，也未向民眾宣導提醒該路段取締速限變動等疏失下，造成的損失不應由民眾承擔，縣府除會積極與中央相關單位研議該路段是否需要重新調整時速外，目前超過70公里被開單部分，也會向監理單位說明，因承辦人員不清楚議會決議，讓監理單位了解相關狀況，重新酌處裁罰，若最後仍無法銷單，她將會以個人方式自費幫鄉親吸收罰款，讓該議題能夠盡量做到圓滿。