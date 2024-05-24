國會改革法審不完　立法院外10萬人相約528再集結

▲5月24日立法院外抗議現場，中山南忠孝西交叉口人潮。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院24日續審國會改革法案，院外周遭道路聚集大量人潮高喊「退回重審」，主辦單位晚間喊出10萬人聚集的驚人數字。由於立法院長韓國瑜已於深夜11點28分宣布休息，下週二（28日）再繼續審議，所以主辦此次活動的經濟民主連合智庫晚間宣布，5月28日再次集結，繼續守護民主台灣，並宣導現場民眾依所在地點陸續分批離場，維持現場安全與秩序外，也避免影響交通。

經濟民主連合智庫表示，感謝大家的努力，今天現場聚集超過10萬人，行動取得了初步的成功。但夜已深，我們關心大家的散場安全，因此請大家有秩序地逐漸離場，保留體力下周二再戰。

根據北市交通大隊規劃，24日因應立法院周邊活動，陸續管制路段包括青島東路（中山南路至林森南路）東、西向全線車道；濟南路（中山南路至林森南路）東、西向全線車道；鎮江街（忠孝西路至濟南路）南、北向全線車道；中山南路往北（忠孝至徐州）慢車道全部車道，指揮汽機車行駛快車道，沿線均有同仁在崗加強疏導；中山南路（忠孝西路到景福門）管制全線快車道及東側慢車道（忠孝西路至徐州路，皆不含）；新增管制忠孝東路（中山南路至鎮江街口）南側二線車道。

記者現場觀察，由於24日為星期五，隔日為週末，因此集會人潮越晚越多，從一開始的青島東路、濟南路、中山南路不斷外溢，一度蔓延到忠孝東路與中山南路交叉口的監察院，周邊道路如中山南路快車道、忠孝東路等，也動態調整進行管制。

由於現場人潮眾多，到場聲援的民進黨北市議員許淑華表示，因現場有很多年輕女性參與活動，擔心參加活動的女性朋友返家安全，所以連繫北市副市長李四川要求加開捷運班次；李四川也已同意，交通局已在處理調度公車及YouBike一事，捷運也會加開班次，讓民眾能安全便利回家。

對此，台北捷運表示，於立法院周遭的紅、藍線台北車站、台大醫院站、善導寺站等，最後一班載客列車後的15分鐘，各加發一列加班車載運旅客。另外，YouBike、公車、接駁車，目前也在協調中，希望能增加班次。