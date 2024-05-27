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社會 社會焦點 保障人權

千萬小牛深夜來回飆　26歲「好心車主」：載3路人體驗貼背感

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名藍寶堅尼車主連男在馬路來回飆，被民眾檢舉，連男稱是要讓3名路人體驗貼背感，警方開罰。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區3月有民眾報案稱，一輛藍寶堅尼跑車在永春東七路來回疾駛，且時間都在凌晨時刻，附近民眾相當困擾。警方調閱監視器後，鎖定一台要價1258萬的藍寶堅尼Huracan，26歲連姓車主近日才到案，稱是答應路邊3名路人，體驗「貼背感」，最高可罰6000元。

第四警分局南屯所指出，民眾檢舉該輛藍寶堅尼跑車在凌晨1時許猛踩油門，巨大聲響讓熟睡民眾驚醒，且還挑選同一路段來回，民眾稱險些讓人精神崩潰。警方根據民眾所述，調閱監視器後追查一名亮色藍寶堅尼跑車。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

經查，該車為藍寶堅尼Huracan LP 580-2 Coupe，該車2016年出廠，要價至少1258萬起跳。該車車主是26歲連男，近日到派出所說明辯稱，當天已經準備返家，結果有路人看到車子外型酷炫，才主動要求試乘，希望能體驗貼背感，才會分批載著3人來回奔馳。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

連男強調，車子並沒有特意改裝，但是超跑本身就有高馬力引擎，才會在拉轉時產生高分貝噪音，對於造成附近民眾無法入睡，感到很抱歉。

警方詢後認為連男妨害公眾安寧，依社會秩序維護法裁罰最高6000罰鍰。第四警分局指出，今年統計至今，通報噪音車計2703件，其中經環保局依噪音管制法裁罰53件，為防範心存僥倖者改裝車輛，更不容許超跑深夜製造噪音擾民，警察將嚴加稽查取締，若確有製造噪音或深夜喧嘩妨害公眾安寧等脫序行為，可依社會秩序維護法予以裁罰。

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