被問「還好嗎？」不回...男墜橋送醫不治　台中南屯2天4起死亡案

▲台中市南屯區2日內傳出4起死亡案件。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市南屯區向上路橋今日下午1時許一名年約60歲男子墜落溪中，警消發現他趴臥在水中，已經無呼吸心跳，經送往林新醫院搶救後仍宣告不治。報案者則稱，原本還有上前關心，男子沒有回應，離開後從後照鏡觀看，結果發現人不見了，才趕緊報案。然而，這已經是南屯區2天內第4起死亡案件，均將報請檢方相驗，釐清死亡原因。

▲▼台中市文心森林公園、永春南路昨日2起死亡案。（圖／記者白珈陽攝、民眾提供）



南屯區文心森林公園昨日上午9點多，一名29歲男子被人發現在樹林間死亡，一旁留下字條表達心情低落；昨日下午2時許，靠近台中監獄、永春南路附近則是有一輛轎車，車上一名40多歲計程車司機陳屍車內；今日上午6時許，有民眾發現南屯區黎明溝內有一名80多歲男子趴臥水中，經查男子半夜1點多出現在附近，還自行打開柵欄。

▲台中南屯今日中午又一名男子墜橋死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



今日中午，有民眾發現一名男子站立在南屯區向上路橋上，上前詢問是否需要關心，男子不發一語，民眾離開後，從後照鏡查看，發現男子並未在原處，驚覺男子疑似墜落，警消獲報後在半小時內找到人，發現他已經無呼吸心跳，送醫搶救仍告不治。

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