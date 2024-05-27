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社會 社會焦點 保障人權

北斗鎮長被託夢「很難受」！無主骨骸入新家　動用21只大白鐵箱

▲彰化北斗鎮長競爭激烈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化北斗鎮長顏宏霖傳曾被先民託夢，允諾將會整理好思恩塔，現從無主骨骸著手進行。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／彰化報導

彰化縣北斗鎮長顏宏霖有意要整理市容，將現屬於市區的思恩塔慢慢整理，增加市區可用之地。其中，思恩塔無主骨骸數量大，多達62立方公尺、如40尺貨櫃容量的無主骨骸原擺放在7樓，鎮公所設計大型白鐵箱，預計要21只才能裝完，將安置到第一公墓，然而，這項規劃傳出也跟顏宏霖曾受先民託夢稱「很難受」有關。

北斗鎮公所指出，思恩塔因為年代久遠，已經出現許多裂縫，加上地震關係，導致思恩塔已經被列為危樓。此外，早在現任北斗鎮長顏宏霖當選前，就遇過靈異故事，有一說稱，顏宏霖透露曾被先民託夢稱「被上面壓得好難受」等。

顏宏霖後來就到思恩塔參拜，允諾若是當選鎮長，就會整理好思恩塔，就再也沒有先民入夢一事。北斗鎮公所說，現著手部分是無主骨骸，由民間萬善堂慈善基金會協助募款，要籌措200萬元蓋第一公墓萬善堂，公所無法介入募款，僅從旁協助，現在已經就要完工。

▲▼鎮長被託夢「很難受」！無主骨骸有新家　21只「冷凍庫大」白鐵箱才裝得完。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼北斗鎮公所指出，無主骨骸量多，至少要有21只冷凍櫃大的白鐵箱才裝得完。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼鎮長被託夢「很難受」！無主骨骸有新家　21只「冷凍庫大」白鐵箱才裝得完。（圖／記者許權毅翻攝）

然而，思恩塔無主骨骸數量之大，至少有62立方公尺，相當於一個40尺貨櫃大小，早年都是直接擺放在7樓地面上，或是整理好一袋在此。現在規劃利用白鐵箱放置，每只長180公分、寬81公分、高190公分，總計要21只才夠裝入，將供奉在萬善堂，早晚接受香火。

北斗鎮公所指出，目前僅規劃無主骨骸先行移置，至於何時會遷移思恩塔，恐怕還需要一段時間規劃，目前都還在構思階段。不過，若真的要動工，必定會舉行大型法會、請示，直到先民亡靈允諾才會動工。

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