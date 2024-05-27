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機車定檢通知電子化！花蓮明年不寄明信片　車主網站登錄收簡訊

▲▼花蓮縣機車定檢通知全面電子化，不再寄發通知單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣機車定檢通知全面電子化，不再寄發通知單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局明年1月1日起停止寄發紙本定檢明信片，全面啟動電子化通知，請民眾前往「花蓮縣機車排氣定期檢驗E化通知」網站登錄機車車牌及手機號碼，每年定檢期間，將以不致漏接的簡訊方式提醒。

▲▼花蓮縣機車定檢通知全面電子化，不再寄發通知單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為響應國家淨零減碳策略方針，縣政府積極推動機車排氣定檢E化手機簡訊通知服務，由於車主多年未更新車籍地址，常導致民眾抱怨無法收到通知，加入手機簡訊通知後，能讓車主更快速且有效收到機車定期檢驗訊息，尚未登錄的機車車主，可儘速登錄申辦，以避免錯過接收定檢通知資訊。

▲▼花蓮縣機車定檢通知全面電子化，不再寄發通知單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，現行手機已相當普及，過往寄發明信片通知常因未收到、誤認強制險通知單等原因，使民眾逾期未檢驗而受罰，為維護空氣品質，請車主務必在每年機車定檢期間完成檢驗，養成車輛定期保養觀念及同步掌握車況，以期減少車輛發生緊急事故。

▲▼花蓮縣機車定檢通知全面電子化，不再寄發通知單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

車主可掃描QR code條碼上網站登錄機車車牌及手機號碼，將以不漏接的簡訊方式提醒。

凡民眾設籍花蓮縣的機車，就符合登錄資格，民眾可透過智慧型手機或平板裝置，輸入網址（https://www.aetcmoto.com.tw/）或掃描QR code條碼，進入網頁後依循系統提示要件完成申請者，不只比明信片更環保，也避免車主因搬家、住在外地等因素漏接定檢提醒。

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