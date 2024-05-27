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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐老師來了！解釋「反質詢」　徐巧芯：答復不得超過質詢範圍外

▲▼徐巧芯 歐洲司長黃鈞耀 田中光 外交委員會 質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨與民眾黨聯手推國會改革法案，國民黨日前還開國際記者會，不過外媒提問，什麼是「反質詢」時，國民黨立委吳宗憲則說，立法完成後會再跟外界交代，引發爭議。國民黨立委徐巧芯今（27日）則向媒體解釋，所謂的「反質詢」定義，其實在原本的《立法院職權行使法》第24條與第25條的條文內容就有規範。

徐巧芯說，很多人會問什麼是「反質詢」？，其實這一點在原本的《立法院職權行使法》第24條、第25條都有規定，質詢人不得去詢問與職務無關的事項。比如民進黨立委黃捷跑去問人家有沒有吃什麼早餐，這就是在立委職權之外的，本來就不應該問這個問題，當立委問了職權以外的問題，就已經違反《立法院職權行使法》第24條。

徐巧芯續指，而《立法院職權行使法》第25條規定就是說，回答的備詢官員，回答事項不得超出立委所詢問的事項，這就是反質詢。所以，國民黨團只是將原本寫到《立法院職權行使法》第25條的內容再加上「反質詢」3個字，讓這件事情變得比較好理解。

徐巧芯表示，這次的修法要對照原本的《立法院職權行使法》以及國民黨團與民眾黨團共同提出的修正案，還有民進黨團提出的修正案，3個版本一起看相對複雜，所以很多民眾可能在誤解情況下，會認為是不是有黑箱？是不是有擴權？因為法條複雜，民眾很容易被人誤導，所以造謠的速度比闢謠的速度來的快很多，而國民黨團就要盡力解釋。

根據立法院目前二讀的《立法院職權行使法》修法內容，質詢的答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。被質詢人除為避免國防、外交明顯立即的危害或依法應秘密的事項者並經主席同意者外，不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會的行為。被質詢人非經立法院院會或各委員會同意，不得缺席。

違反上述規定的政府人員，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，移送彈劾或懲戒。

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