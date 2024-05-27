竹市火警2勇消殉職　高虹安前往慰問並深表哀慟

▲新竹市長高虹安關心受災住戶。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市東區昨(26)日深夜22時55分許發生一起集合住宅火警，現場為一棟28樓高的集合住宅建築物，初步調查為地下一樓管道間的電纜線燃燒造成火災，火勢於23時30分左右撲滅，但產生大量濃煙，且因電纜燒毀，整棟大樓目前處於停電狀態。新竹市長高虹安於凌晨2時許一接獲消防員殉職的不幸消息，便立刻趕赴台大與馬偕醫院慰問家屬。今早偕同消防局長李世恭、警察局長邱紹洲至火災現場關切疏散情況，內政部消防署長蕭煥章也到場關心，隨後亦前往生命園區為兩位消防局殉職同仁捻香，向罹難者家屬深致哀悼之意。

高虹安說明，竹市消防局在接獲民眾報案後，立即趕到現場，因為發生火警的大樓樓層非常高，現場濃煙濔漫整棟大樓，造成疏散進度受阻。消防局除從梯間確保安全下帶離疏散外，也在高樓層使用雲梯車來進行疏散，目前已初步疏散完畢，並逐戶清查當中。因大樓有幾棟並非位於臨路區，在後棟的部分也透過管委會的協助，持續瞭解是否有住戶受困於其中，消防同仁也在現場了解情況，並隨時準備提供援助。

高虹安說，市府社會處已盤點轄內的旅館與安置處所，主動協助住戶解決今晚住宿與安置的問題。此外，市府也與轄內九大醫院合作，讓醫院直接協助疏散的住戶，如有任何不適，第一時間可以到醫院進行預防性的治療，確認是否有呼吸道或是相關傷勢。

社會處表示，目前收到需收容安置資料共31戶110人，已透過接駁車接送受災居民，受災居民陸續抵達與市府簽有支援協定的3家旅宿業，社會處也已派同仁在旅館現場協助住宿安排作業，確切安置人數仍在統計中，後續也會每日主動關懷及了解相關需求，安置費用統一由市府支應。

有關李詠真、周立鑫兩位殉職消防員，高虹安表示，在第一時間得知此消息後，凌晨立即趕往醫院關心及慰問家屬，對兩位英勇同仁的犧牲深感心痛與不捨，兩位同仁分別來自嘉義、高雄，其中李詠真於去年8月曾協助孕婦順利接生，當時她亦曾親自頒獎表揚肯定。高虹安強調，一定會與消防局同仁同心，全力協助殉職同仁的家屬處理後事、撫卹事宜，市府也將追晉兩位殉職同仁為分隊長，並向中央申請褒揚令；另協助殉職同仁入祀忠烈祠，目前與家屬討論，將入祀苗栗與高雄忠烈祠，感謝他們對救災救護的貢獻。

高虹安表示，市府各局處會全力幫助殉職同仁家屬與受災戶度過難關，此外，消防局將儘速調查釐清起火原因，並再次檢視大樓間防火相關公共安全設備，市府也將針對消防搶救過程，以及竹市內各社區大樓的消防安全進行加強檢討與改進，杜絕未來再發生憾事。

針對此次火警事件，消防局表示，昨日22時55分接獲報案，到場時發現為燃燒管道間電纜，產生大量濃煙，立即出動2水線灌救，火勢於23時35分控制並進行殘火處理，因該大樓現場停電而且有民眾尚在建築內，兩位消防局同仁於23時50分進入現場執行人命搜索任務，現場於翌日0時15分收到求救訊號，消防局立即派員入室搜索，於0時55分於2樓至3樓梯間發現2人倒臥，搶救人員立即給予2人施予CPR急救，並於1時10分救出後送往新竹台大醫院及新竹馬偕醫院急救，惟不幸於1時46分、1時55分分別宣告急救無效。本案起火原因及造成2位同仁殉職的原因已由鑑識人員於今日上午前往現場調查釐清。

交通處表示，接獲慈雲路（埔頂路至埔頂二路）因住宅火警，往園區方向實施單向全線封閉通報後，除市府相關管道，亦隨即通報警察廣播電台、高公局、公路局及新竹縣政府利用所轄管道宣導民眾提早改道。另，交通處接獲民政處通報，需協助安置民眾至旅館，隨即派遣2輛大型巴士協助接送疏運民眾至旅館。

教育處表示，教育處已立即調查受災戶學生是否需要協助，目前教育處已掌握救災進度並持續接獲通報有學生已脫困，學校已依「校園安全及災害事件通報作業要點」進行校安通報，現已聯繫到學生家長、親友，持續給予關懷和協助。

消防局補充，因應竹市人口快速成長及救災救護勤務量增加，市府已修訂消防局編制員額為496人，以紓解消防人力不足的情形。為同時於維持救災戰力及落實保障市民安全間取得平衡，將自116年起充實基層消防人力，增置外勤人數104人、內勤人數12人，預算員額分5年逐年進用，由380人增至496人，希冀於120年達成勤一休二制，亦可使消防人員服務人口比降至1:920，減輕同仁繁重的勤務負擔。