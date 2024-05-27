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新竹2消防「氣瓶耗盡」不幸殉職　還原3小時事發時間軸

▲新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

▲新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府，下同）

記者張靖榕／綜合報導

新竹市東區26日晚間發生住宅大樓火警，消防局金山分隊隊員李詠真及周立鑫2位救災英雄不幸殉職，新竹市消防局還原案發過程時間軸，消防局從22時55分接獲報案，到詠真與立鑫於今（27日）0時55分被發現倒臥火場樓梯間，僅不過2小時。新竹消防局在臉書更換黑白大頭貼，網友紛紛留言，「一路好走」、「感謝您，任務完成，回家了！」

新竹市消防局還原案發時間軸，以下以條列時間點方式呈現。

26日22時55分，接獲報案後派員趕赴現場，到場發現管道間電纜燃燒，產生大量濃煙，立即出動2條水線灌救。

23時35分，火勢獲得控制，現場消防員進行殘火處理。

23時50分，因大樓停電，還有民眾困在建築內，李詠真及周立鑫再次進入現場執行人命搜索任務。

今0時15分，消防局收到求救訊號，立即派人員入室搜索。

0時55分，隊員在2樓至3樓的樓梯間發現李詠真與周立鑫，2人已經倒臥不起。搶救人員立即給予2人施予CPR急救。

1時10分，將李詠真與周立鑫救出後，立即送往新竹台大醫院及新竹馬偕醫院急救。

1時46分、1時55分，李詠真與周立鑫分別被宣告急救無效。

▲▼新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

新竹市政府在臉書發文中指出，李詠真與周立鑫最初到場後英勇協助20餘名住戶疏散，二次入室執行人命搜索任務時，才疑似因為氣瓶耗盡倒臥現場梯間。消防局表示，本案起火原因及造成2位同仁殉職的原因將由鑑識人員於今(27)日上午前往現場調查釐清。

▲2名消防員殉職，新竹市消防局更換臉書大頭貼。（圖／新竹市消防局臉書）

▲2名消防員殉職，新竹市消防局更換臉書大頭貼。（圖／新竹市消防局臉書）

消防局今晨也在臉書更換黑白大頭貼，黑夜中點起一根蠟燭，還有一個「慟」字，並表示「願逝者安息」。網友湧入留言，「一路好走，家屬請節哀」、「感謝所有的消防人員，辛苦了」、「敬禮」、「感謝您，任務完成，回家了」、「請節哀，也祝福家屬平安順利」、「任務結束」。

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