竹市119消防節熱血傳愛　捐血250cc免費請吃火鍋

▲新竹市政府秘書長張治祥到場關心捐血民眾。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

慶祝119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心，今(19)日於竹市消防局1樓共同舉辦「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動，新竹市政府秘書長張治祥代表市長高虹安到場關心捐血民眾，並頒發感謝狀給活動贊助單位，張秘書長也邀請民眾一同捐出熱血，只要在今日下午4點前，來捐血達250cc即送火鍋免費券，數量有限，送完為止。

竹市消防局「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動年邁入第20年，每年皆創下桃竹苗地區當日最高捐血袋數紀錄，為秋冬缺血季節大力挹注供血需求，尤其今年更特別的是，往年活動皆為餐飲業者提供捐血送半價餐飲券，這次由2家科技公司特別贊助差額，民眾捐血250cc即贈送1張火鍋免費劵，且餐券除春節與母親節期間，全年皆可使用。感謝新竹市中央獅子會、千葉火鍋、澤野工程公司及宏信科技工程公司的大力支持與大愛，讓竹市119捐血活動更加順利與踴躍，帶動捐血熱潮。

消防局長李世恭表示，捐血現場一早警義消及民眾就紛紛挽起衣袖，捐出熱血響應熱烈，為讓捐血不塞車，愛心送暖不打結，市府調度4輛捐血車，於消防局（3輛）及關新公園（1輛）共2處地點供民眾進行捐血，民眾只要提出參與119消防節捐血活動，並捐血250cc即可獲得火鍋免費券，歡迎呼朋引伴一起捐血吃火鍋。

另外，捐血現場除有消防同仁準備的精彩開場表演，更邀請竹市義消顧問黃益國與其師吳清田大師現場揮毫春聯，讓前來捐血的民眾提前感受年節氣氛，同時還有消防弟兄斜槓手沖咖啡，供捐血民眾享用，要用滿滿的咖啡香及春節氣氛充滿捐血會場，在溫馨的氣氛下和熱血市民們一起度過有愛、有意義的消防佳節。

消防局表示，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們一向踴躍捐出熱血，也希望藉此帶動竹市捐血熱潮。竹市119消防日捐血活動自民國 94 年舉辦以來，已連續 19 年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，19 年來共計捐超出 10,034 袋血；今年邁入第20年，也希望民眾可以走出家門捐出熱血，共襄盛舉，為血庫止渴。