殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

▲新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）



記者張靖榕／綜合報導

新竹市東區26日晚間發生住宅大樓火警，消防局金山分隊隊員李詠真及周立鑫2位救災英雄在搜索剩餘受困住戶時，疑因「氣瓶耗盡」不幸殉職。據了解，2位已故消防員年資至少14年以上，大小火警救災經驗豐富。

▼殉難消防周立鑫。（圖／記者陳凱力翻攝）



▲殉職消防周立鑫（左一）。（圖／翻攝新竹市消防局網站）



新竹市東區26日22時55分許發生一起集合住宅火警，現場為燃燒管道間電纜線，產生大量濃煙，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，2人於1時46分及55分許分別宣告急救無效，英勇殉職。

▼殉難消防李詠真。（圖／記者陳凱力翻攝）



▲殉難消防員李詠真。（圖／翻攝新竹市消防局網站）



據了解，已故消防員李詠真已婚，為警專22期，年資長達19年，於今凌晨1時46分於台大醫院被宣告急救無效，享年39歲；已故消防員周立鑫未婚，為警專27期，年資14年，於今凌晨1時55分於馬偕醫院被宣告急救無效，享年34歲，2人救火等相關經驗豐富。事實上，李詠真去年8月才因與分隊隊員干子涵、林鴻任才因接獲案件緊急為孕婦順利接生，並協助母子平安送醫，而受到表揚並登上新聞。

李詠真與周立鑫不幸殉職後，新竹市消防局更換臉書大頭貼哀悼2名打火英雄。新竹市長高虹安也表示將盡力協助家屬處理後續相關事宜。