阿根廷旅遊網紅持有兒童色情內容　住處遭搜索隔日輕生

▲博羅尼被發現陳屍家中的前一天，他的住家遭到搜索。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷40歲旅遊網紅博羅尼（Leonel Esteban Borroni）在社群平台Instagram與YouTube頻道擁有數十萬人追蹤，因持有兒童色情內容落網接受調查，住家遭突襲搜索，沒想到傳出失聯消息，17日被發現陳屍家中，警方懷疑博羅尼輕生，正等待驗屍結果。據傳他在手機留下告別訊息，宣稱對於涉及兒童色情案件感到消沉沮喪。

太陽報、紐約郵報等報導，警方16日突襲搜查博羅尼的住處，發現他持有的電子設備上存在未成年人色情內容，博羅尼事後遭逮捕，並在出庭後保釋。已知他並未被指控製作或創作兒童色情內容，不過因涉嫌持有與非法散播兒童色情內容受到調查。

▲博羅尼的電子設備被發現有兒童色情內容。（圖／翻攝自IG）

據傳博羅尼出庭期間拒絕回答任何與兒童色情相關的問題，後來沒有接聽電話，在母親請家人前往博羅尼住處確認情況時，才發現博羅尼已陳屍家中。警方懷疑他輕生，目前正等待驗屍結果，外傳他在手機上留下最後告別訊息，提及對於涉及兒童色情案件感到消沉沮喪。

阿根廷當局這次的逮捕行動是因為有接獲關於兒童剝削的舉報，才在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）執行多項搜查令，另外還有5男1女在這場行動中遭到拘留，其中一人是教師、另一人是科技公司員工。

博羅尼經常在社群平台Instagram、YouTube、TikTok發布騎著機車旅行的內容，生前擁有30多萬名粉絲追蹤。

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▼博羅尼一度失聯不接聽電話，直到母親派人到住處查看時，才發現他已經陳屍家中。（圖／翻攝自IG）