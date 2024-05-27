星宇航空台北-香港航線今起開賣　7／16起每日2班往返

▲星宇航空台北-香港航線，以空中巴士A350-900、A330-900neo廣體客機執飛。（圖／星宇航空）

記者蔡亞樺／台北報導

鎖定香港旅遊及商務商機，星宇航空宣布，台北-香港航線7月16日開航，今（27日）起開賣，每日2班以A350-900及A330-900neo廣體客機執飛，並推出COSMILE會員獨享好康，透過官網兌換香港商務艙來回機票40000哩、豪華經濟艙20000哩、經濟艙僅15000哩，就能兌換。

因應香港航線開航，星宇航空與易遊網旅行社合作推出機加酒產品，香港主題樂園酒店3天2夜2萬3599起、皇悅卓越酒店（銅鑼灣店）1萬1999起等優惠，COSMILE會員下單贈香港3G網卡；6月30日前刷玉山星宇航空聯名卡，再享3000元優惠及昂坪來回纜車門票一張，限量 1000份送完為止。

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▲「輕奢之旅」開箱香港唯一半島酒店直升機巡禮。（圖／星宇航空提供）

星宇航空推出特別旅行企畫 - Travel To Hong Kong With STARLUX暢玩「星」香港，透過創作者、藝人、部落客截然不同的主題視角，一同暢玩香港；首部曲將由星宇航空玩港大使Riko席惟倫帶大家來場「輕奢之旅」。

星宇航空表示，Riko席惟倫帶著旅人們一同展開摘「星」之旅，開箱香港半島酒店直升機巡禮、品嚐米其林摘星餐廳，入住太古城東隅酒店欣賞維多利亞港日落海景，用不一樣的視角探索香港的魅力。

▲星宇航空玩港大使- Riko席惟倫品嚐港點。（圖／星宇航空提供）