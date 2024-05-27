南韓陸軍新兵體罰虐死人　菜鳥暴斃被火速以「殉職」處理

▲南韓陸軍接受新兵訓練。（示意圖，非新聞當事人／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍最近爆發體罰過當致死的案件。一處駐紮在江原道麟蹄郡的部隊，6名新兵只因夜晚吵鬧而被上級長官要求以「軍紀訓練」的名義接受體罰，豈料其中一人卻因身體不適而昏厥，儘管送進民間醫院搶救，卻仍不幸「殉職」身亡。

根據《韓聯社》，南韓陸軍昨（26）日指出，一處駐屯在江原道麟蹄郡的部隊發生新兵殉職的意外，這起悲劇發生於本月23日下午5時20分，6名菜鳥新兵只因前一天在夜晚吵鬧，而被指揮官命令必須接受稱為「軍紀訓練」的體罰，6人在全副武裝的狀態下接受體罰，然而其中一人卻因此昏倒。

該名新兵被緊急送往民間醫院接受搶救，然而25日下午卻仍殉職身亡。

報導指出，所謂的「軍紀訓練」，即是指部隊指揮官為了整頓軍紀，依照規定和程序向新兵實施的體力和精神訓練，在南韓又俗稱「얼차려」。

南韓軍人權中心指出，「根據申訴內容，本月22日有6名新兵只因夜晚吵鬧等理由，就必須接受『軍紀訓練』的處罰，隔天下午被要求全副武裝圍著軍營（練兵場）奔跑，過程中一名新兵的臉色變得難看、健康狀況惡化，其他新兵向執行長官匯報，豈料上級完全沒有任何舉措，繼續執行軍紀訓練。」

南韓陸軍關係人士對此表示，目前正透過民間警察著手進行調查。

其實該名死於軍紀訓練的新兵，是本月13日才被送進新兵教育隊的菜鳥，豈料才入伍不到兩周便發生憾事。因此，軍方決定以「殉職」處理，死後在其職稱晉升為一兵。

據悉，最近南韓新兵教育接連發生意外，本月21日陸軍32師團駐世宗市新兵教育隊才傳出一名新兵在接受投擲手榴彈的訓練中不小心遭到炸死，豈料才不到一周又發生憾事。