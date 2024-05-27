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失而復得！韓少女創意助逾60歲男找回信用卡　網友大讚：善心天使們

▲▼JIBS

▲協助韓某找回遺失信用卡的女學生們。（圖／取自JIBS）

記者蒲世芸／編譯

當信用卡遺失時最擔心的大概就是被盜刷了！但在韓國有一群10多歲的女學生們，利用創意讓信用卡迅速被60多歲的主人給找回，暖心的故事也因此傳開。

根據《東亞日報》引述《JIBS》報導，27日一名60多歲的男性韓某，在19日晚間9點21分左右，收到了一則簡訊，內容提到「信用卡消費批准，一次性支付300韓元(約新台幣7元)，OO便利商店」的手機訊息。當時還不知道信用卡遺失的韓某，想說可能是信用卡結帳時產生的手續費，因此沒有太在意；到了第二天，韓某發現原本以為在衣服口袋裡的信用卡不見了，於是打電話到農協銀行濟州島廳支行，通報自己的信用卡遺失了。

對此銀行跟韓某建議提到，最後一筆結帳記錄是在OO便利商店結帳的小額消費，要不要去便利商店看看呢？於是韓某前往那家便利商店，發現自己的信用卡和300韓元硬幣一起裝在夾鏈袋裡。

透過便利商店內的CCTV確認後發現，原來是2名女學生用韓某遺失的信用卡買了300韓元(約新台幣7元)的棒棒糖，然後在便利商店收銀臺放了一些東西後就離開了。

當天值班的便利商店員工表示，女學生們想到信用卡發送消費通知的簡訊時，會註記出消費場所，為了讓信用卡主人順利找回自己的卡，所以利用了這個方法。同時學生們把韓某的卡和自己刷卡消費的300韓元硬幣(約新台幣7元)，一起放入夾鏈袋中，並囑咐說，「信用卡主人來的話請幫我們轉交。」

便利商店員工對JIBS提到，真的是善良又有良心的學生們，如果是我應該不會想到這個方法。找回失而復得的信用卡，韓某感動的說，如果撿到了什麼東西，比起幫助對方找回來，更多人可能會選擇直接扔進垃圾桶或放著不管，這是在現在很難得一見的事。

不過還是要提醒民眾，撿到他人的信用卡或其它物品，即便是出於好意還是不要輕易使用，以免產生法律問題；如果不知道是誰遺失的物品，可以轉交到警察局來協助處理。

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