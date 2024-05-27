誓言讓國會改革案明天三讀　傅崐萁批：民進黨撂人對抗全國民意

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院審議「國會改革法案」進入尾聲，國民黨表示明日就要將法案全數過關，民團與抗議人士則回應，「青鳥行動」將再次包圍立法院，民進黨總召柯建銘也喊話台灣人民站出來。國民黨團總召傅崐萁今（27日）表示，明天一定全心全意讓國會改革法案三讀，會排除萬難、奮戰到底，讓國會有能、民眾有權。

柯建銘日前再度向傅崐萁喊話，冷靜想一想，不要強行通過國會改革法案，這樣的行為根本就是賣台集團，國會已死，民意終究會反撲，希望能夠坐下來好好溝通。

傅崐萁今日回應，明天要通過國會改革法案，要跟世界民主浪潮接軌，台灣不能再落後了國際了！我們會全心全意讓國會改革法案三讀，會排除萬難、奮戰到底，讓國會有能、民眾有權，而執政者發動的群眾運動是世界奇蹟，執政者居然發動群眾要脅國會，來對抗全國民意也是世界首創。

傅崐萁續指，尤其在總統賴清德一意孤行之下，所謂反守為攻，好像給民進黨立委們吃了興奮劑一樣，就算全面暴力攻擊但還是鎩羽而歸，全國人民都見證了，因此唯有國會改革五法通過，才能讓賴清德回頭是岸，才能讓人民有知的權利、獲得真相，國民黨責無旁貸。

至於綠營側翼揚言說罷免24藍委，傅崐萁說，「我想都是對國民黨立委的無限大肯定，因為我們反威權、反暴力、反封建、反腐敗的民進黨，這是他們最後的反撲，因為這是我們身上光榮印記」，會欣然接受這榮耀，藍委肩膀都扛的住，堅持奮戰到底、與人民在一起。