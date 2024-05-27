尹錫悅會晤李強！中韓擬重啟FTA第二階段談判　新設外交安全對話

▲南韓總統尹錫悅、中國總理李強26日進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓、日本、中國於26、27日進行三國領導人會談，為繼2019年以後時隔4年再度齊聚一堂，日本首相岸田文雄、中國國務總理李強26日下午先後抵達南韓京畿道城南市首爾機場，拉開此次峰會的序幕。

南韓總統尹錫悅在首爾市龍山區總統辦公室迎接李強的到來，兩人進行約1個小時的雙邊會談，雙方同意展開韓中自由貿易協定（FTA）中斷8年的第二階段談判，並新設外交國安對話，深化外交與國防安全的合作，雙方也提到北韓（朝鮮）核武威脅與朝俄之間的軍事合作。南韓表示，堅持「一個中國」的立場沒有改變。

根據《韓聯社》，南韓總統尹錫悅、中國國務總理李強26日下午3時5分至4時10分（台灣時間下午2時5分至3時10分）在首爾龍山進行一個小時的韓中雙邊會談，雙方同意為了謀求國際社會和平穩定而加強韓中兩國的緊密合作，此次是繼去年9月在印尼雅加達進行會談後，兩人睽違8個月再度會晤。

南韓總統辦公室國家安保室第1次長金泰孝在記者會指出，尹錫悅、李強同意重啟韓中自由貿易協定第二階段談判，是繼第一階段推動商品交易領域開放後，針對文化、觀光、法律、服務等方面的擴大交流和開放進行討論，今年6月初更將推動召開韓中FTA首席代表會進行後續協商。

同時，韓中兩國也同意成立「韓中外交安全對話」，由兩國外交部部長、國防部局長級高層官員參與。

▲尹錫悅、李強時隔8個月再度會晤。（圖／路透）

尹錫悅表示，「最近在各種領域重啟韓中兩國部長級對話，地方政府之間的交流也跟著活絡，我對此表示歡迎。呼籲強化交流合作、雙方彼此尊重，追求共同利益。韓中兩國應該超越兩國關係，在追求國際社會和平繁榮上緊密合作。盼能在如今全球多重危機下，持續兩國間的合作。」

李強則表示，「對於中韓兩國關係的重視、持續發展上，中國政府維持不變的立場。盼能和韓國共同致力發展兩國關係。」

韓中兩國也同意針對雙方出口管制開設對話窗口，深化供應鏈的合作；同時，重啟2011年以後中斷長達13年的韓中投資合作委員會，該委員會為南韓商業部和中國商務部之間的部長級對話窗口；至於去年11月曾在中國吉林省召開第一次韓中經濟合作交流會，第二次會議則決定於今年下半年召開。

韓中兩國還同意，針對毒品、非法賭博、詐騙等跨國境犯罪的查緝與防堵進行合作，並同意促進兩國人文與青年交流。

中國外交部在會後發表聲明，提到韓方堅持「一國兩制」原則的立場沒有改變，將一如既往堅定發展韓中關係。

《韓聯社》引述南韓外交當局的說明指出，這是中方在聲明中針對南韓立場描述所做出的「中式表現」，其實尹錫悅在會上曾強調「台海和平穩定對於韓半島（朝鮮半島）、東北亞的和平與繁榮相當重要」，外界質疑中方特意曲解南韓領導人的話語，恐是一種外交上的失禮。

另外，尹錫悅還在會談上提到北韓核武研發、北韓與俄羅斯之間軍事合作等敏感話題，指控北韓已經違反聯合國安理會決議，也因此呼籲中方能夠扮演聯合國安理會常任理事國維護和平堡壘的角色。

26日下午，南韓當地降雨。在會談結束後，尹錫悅在送李強離開總統辦公室時，便提到唐代詩人杜甫的詩句「春夜喜雨」，還提到2009年由南韓演員鄭雨盛和中國演員高圓圓合拍的愛情電影《好雨時節》。