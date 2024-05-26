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日15歲女高中生狂嗑止痛藥　跟風「藥物過量」暴斃男大生家

▲▼女學生,女高中生,女生,日本女孩,日本,制服妹。（示意圖／CFP）

▲日本年輕族群藥物過量已成為嚴重社會問題。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名15歲女高中生25日上午被發現陳屍於另一名男大生的租屋處，而警方到場時，在現場發現多個空藥盒，死者疑似是用藥過量（overdose），口服大量止痛藥導致暴斃。日本近日青少年族群因跟風服藥過量的情形越發嚴重，光是2023年上半年就有超過5000人因用藥過量被緊急送醫搶救。

根據《日本電視台》報導，日本警方25日上午8時左右接獲一名10多歲的男大學生通報稱，他位於埼玉縣所澤市一間公寓的住處內，有一名女性友人失去意識、沒有呼吸。

警方趕往現場後，在屋內發現倒地的15歲女高中生，當場確認死亡。經調查，死者來自千葉縣習志野市，與男大生為朋友關係。根據初步鑑定，女高中生身上並無明顯外傷。

由於警方在現場發現大量止痛藥的空藥盒，懷疑是用藥過量導致暴斃，詳細死因仍需等待驗屍結果出爐才可釐清。不過男大生接受調查時也坦言，女性死者生前有服用藥物。

根據《共同社》報導，因攝取大量成藥而導致的「服藥過量」（overdose）情形越發嚴重，甚至頻繁出現在未成年者之間。根據日本總務省消防廳與厚生勞動省2月的統計，光是2023年1月至6月就有5625人因服藥過量被緊急送往醫院搶救，其中年輕人占半數，20歲至29歲共1742人、10歲至19歲有846人。

大量服用感冒藥與止咳藥能夠迅速使人情緒高昂，但是也會造成呼吸衰竭、意識障礙（意識程度降低、興奮過度、躁動）等症狀。

 
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