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岸田文雄今首度正式會晤李強　將呼籲台海和平穩定重要性

▲▼ 日本首相岸田文雄26日出發前往南韓首爾，準備參加中日韓峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄26日出發前往南韓首爾，準備參加中日韓峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中日韓峰會今明兩天登場，首相岸田文雄26日已從羽田機場搭乘政府專機出發前往南韓首爾，除了三方峰會，岸田也會分別與中韓兩國會晤。日本外務省同日正式宣布，岸田文雄今將與中國總理李強舉行會談，預料岸田將呼籲台海和平穩定的重要性。

每日新聞、共同社等報導，這將是岸田首次正式與中國總理李強會晤，岸田稱要從大局視角出發來進行會談，要與李強切實確認戰略互惠關係、建設性與穩定的日中關係方向，也打算要求中方取消暫停進口日本水產的措施，談及早日釋放被拘留的日本人，並針對中國軍方23日、24日環台軍演表示擔憂，呼籲台灣海峽和平穩定的重要性。

岸田也會與南韓總統尹錫悅進行會晤，考量到2025年就是日韓建交60周年，預計雙方將談及推進兩國的穿梭外交，以及討論加強安全合作等。

中日韓領導人峰會將在26日晚間舉行晚宴，並於27日進行領導人會談，這也時隔4年半首度召開的中日韓三邊峰會，預計會後將發表聯合聲明。岸田文雄出發前對媒體記者表示，3國領導人齊聚一堂進行討論具有重大意義，希望能夠敞開心胸、坦率交換意見，針對未來務實合作達成共識。

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