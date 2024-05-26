京都旅遊注意！八坂神社「搖鈴規定」改了　外國遊客鬧事片瘋傳

▲日本京都八坂神社總本社。（圖／翻攝yasaka-jinja.or.jp）

記者吳美依／綜合報導

日本京都八坂神社總本社25日宣布，每日下午5時至隔日清晨6時，將把本殿的搖鈴繩收起來。此消息一出，日媒紛紛報導，外國遊客在本殿嬉戲玩鬧、故意猛力晃動搖鈴繩的影片，已經在網路上瘋傳，並且招致抨擊。

根據官方網站聲明，八坂神社總本社「考慮到參拜者的安全，將於17點左右至翌日6點左右，把御本殿的搖鈴繩收起來。在這段時間內，您可以進行一般參拜，但無法搖鈴參拜，敬請見諒。」

而日本網友瘋傳的影片可見，外籍遊客夜間參拜八坂神社時，竟然嘻皮笑臉、滑稽又粗魯地猛晃搖鈴繩，不僅發出嘈雜聲響，還可能對珍貴的國寶造成破壞，被制止後還出言嗆人，行為舉止相當輕浮，激怒不少日本網友。

八坂神社負責人接受《日刊體育》採訪時表示，已經知悉影片事件，但還無法證實相關細節。而近年因為參拜者劇烈搖晃，導致搖鈴損壞情況確實增加了，「日間職員能夠提醒參拜者，但夜間無法充分監控。我們希望大家能謹慎參拜。」

全日本約有2300間八坂神社，位於京都祇園的總本社特別受到歡迎，它建造於西元656年、歷史悠久，每年7月的「祇園祭」被譽為日本三大祭典之一，本殿於2020年被指定為日本國寶，神社內多座建築物也被指定為日本重要文化財產，持續吸引大量觀光客前來參觀。