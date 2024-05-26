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體會職場真實面只要15秒！學生「搖晃敲打」體驗製飲壓力累爆

▲立志中學園遊會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲立志中學園遊會舉辦「爆打檸檬」比賽，學生體驗後直呼：累爆了。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市立志中學在25日舉行園遊會，由在地茶飲連鎖品牌贊助，並且舉辦首屆「爆打檸檬」比賽，學生使盡吃奶力氣爆打檸檬，雖然短短15秒卻累爆了，直呼「職場真實面真的好累」。

感受職場真實面需要多久？對於立志中學的學生來說就是15秒。為了讓學生早日接觸職場實況，由茶飲店提供原物料，首創「立志杯」爆打檸檬比賽，構想源自於近日網路超爆紅的一款繞熱門飲品「爆打檸檬香緑妍」，選用整顆新鮮檸檬切成片狀後由店員手工急速爆打，過程中發出的敲打聲響讓人超紓壓。

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參加學生要在15秒內盡全力擊打檸檬，實際體驗飲品製作，親自下場體驗爆打的同學都表示，雖然只有短短的15秒，卻深深體會到職場不輕鬆的一面，也感謝學校用心良苦，讓有志就業的學生提早體驗到職場的真實情況。

▲立志中學園遊會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲立志中學園遊會傳出陣陣搖晃敲打聲響。（圖／地方中心翻攝）

贊助園遊會的飲料品牌執行長田孟軒表示，他對於學生們認真比賽的精神感到非常感動，並對台灣的年輕人充滿信心。他將會提供學生打工和實習的機會，讓他們早日發掘自己的職人精神，為勞動市場注入新的活力，同時也為年輕學子開拓更廣闊的視野。

立志中學資料處理科老師孫誌成協助此次活動，他常帶領學生四處比賽得獎，今年的5月中旬又帶領學生拿到國際網界博覽會白金獎，每年校內舉辦的餐飲達人競賽，更提供餐飲科學生結合青年微型創業與資訊結合概念，展現個人風格與專業技術與形象，驗收具體學習成效。

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