高雄男拒檢衝撞2警到案！最高吞20萬罰單　辯「車上有K盤才逃」

▲傅姓男子涉嫌拒檢衝撞員警，雖然自行投案，不過得面臨20萬罰單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

25日晚間9點多左右，高雄市2名員警在金山路與鼎中路盤查時，一輛車子假意停車受檢，卻衝撞員警逃逸，造成2名員警受傷，其中一名員警手指受傷，另一名骨裂住院，逃逸男子26日到派出所投案，將面臨挨罰20萬。

整起案件發生在25日晚間9點多，一輛轎車違停，員警上前盤查，此時駕駛假裝開門要配合，隨即關門加速逃逸，過程當中造成一名員警被擦撞，造成左手腕受傷，另外一名員警差點被門夾傷；事後警方鎖定車牌，調閱監視器追捕。

▲傅姓男子涉嫌拒檢衝撞員警，他坦承車上有K盤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

今天下午2點，29歲傅姓男子自動到鼎金所投案，並坦承車上因為有K盤所以才逃逸，但因檢方已經開出拘票，所以不認定他是自行投案，同時警方也懷疑事情應該沒有那麼單純，因為傅男有詐欺前科，不排除車上可能還有其他違法物品，才冒險衝撞員警，全案依刑法妨害公務、毀損罪移送偵辦。

警方表示：「傅男紅線臨時停車，違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰，危險駕車、蓄意撞傷執勤員警之行為，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，可處6000以上2萬4000元以下罰鍰、第61條第1項第3款、第2項，吊銷駕照、並處9萬元以上15萬元以下罰鍰及施以道路交通安全講習；沿線逃逸時，6次逆向行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，可處600元以上1800元以下罰鍰，4次闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條第1項，可處1800元以上5400元以下罰鍰，逆向行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款，可處600元以上1800元以下罰鍰」，總計最高可罰20萬8800元。