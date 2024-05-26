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社會 社會焦點 保障人權

藍寶堅尼Urus被狠K58下！1男揮球棒1男掌鏡　砸車理由曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓男子承租一部要價近1300萬的藍寶堅尼休旅車，日前發現車子竟被惡意砸毀，警方獲報後，逮捕2名嫌犯，據稱是先前聚餐酒後與陳姓承租車主擦撞發生口角，全案訊後依法送辦。

▲▼藍寶堅尼遭砸 。（圖／民眾提供）

▲要價近1300萬的藍寶堅尼休旅車遭砸 。（圖／民眾提供）

「請問藍寶堅尼Lamborghini Urus 修到好 這樣要花多少錢？」事發當時砸車畫面今在網路上流傳，只見一名身穿綠色短袖上衣、黑色短褲的男子走進地下室停車場，直直奔向藍色藍寶堅尼，揮起棒球棍先往引擎蓋砸下去，接著狂砸擋風玻璃，直接砸出一個大洞，連後照鏡也沒放過。

砸車男子報復意味明顯，整部車所有車窗都被砸到「咪咪帽帽」，但左後方車窗卻一直打不破，中間還疑似打到手痠，跳過先砸別處，而掌鏡者最後仍沒忘左後車窗沒砸完，還指示「這裡」。有網友細數，男子一共揮擊58下。

▲▼藍寶堅尼遭砸 。（圖／民眾提供）

▲▼每個車窗都被砸的咪咪帽帽。（圖／民眾提供）

▲▼藍寶堅尼遭砸 。（圖／民眾提供）

警方證實，這起事情發生在25日清晨4點多，陳姓男子向警方報案表示，他所承租的藍寶堅尼休旅車「Urus」停放於仁武區澄明街住處，卻遭不明人士惡意砸車，警方到場察看，發現休旅車全車玻璃、後照鏡都被砸毀，地上處處是玻璃碎片。

▲警方帶回2嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方帶回2嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，以車追人，掌握19歲辛姓男子、27歲夏姓男子到案。辛男表示，先前聚餐酒後與陳男車主擦撞發生口角，事後無法忘懷，因此找夏姓友人開車載他前往砸車洩憤。

警方表示，2名犯嫌都稱與陳男無金錢及其他糾紛，為酒後口角一時不滿毀損車輛洩憤，全案訊後依毀損及恐嚇罪嫌偵辦。

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