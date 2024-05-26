台南市家長會聯合會第13屆理事長上任　賴建良授證理監事

▲台南市家長會聯合會第13屆理事長賴建良走馬上任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市家長會聯合會第13屆理事長賴建良，25日正式接篆視事，立委郭國文、陳亭妃、王定宇、市議員朱正軒、蔡筱薇、蔡宗豪、林冠維、曾培雅及台南市副市長趙卿惠、農業局長李建裕、市警局秘書顏水波等近千位人士與會，共同見證家長會聯合會理監事暨幹部的授證儀式，場面溫馨盛大。

賴建良表示，他從第7屆就加入聯合會，參與聯合會事務至今已經超過12年，歷任聯合會法制長、公關長、理事、副理事長及監事長，今年榮任理事長，其他幹部包括輔導理事長李孟秦、副理事長：吳宗勳、翁世峰、姚淵文：黃建福、劉立綸、郭任豐、張觀英；理事：蔡祐倉、黃俊彥、洪詠釧、沈彥佐、壬土豪、陳柏翰、楊哲明、楊子鋒、蘇伯青、李益欽、胡景堯、王鎧呈、施任青；監事長：陳長椿、常務監事：張漢樹、謝孟玹；監事：吳筱婷、姜海晶、叢德仁、許世喜；

秘書長：薛文榮、執行長：陳建智、公關長：林純佑、法制長：王耀鴻、財務長葉名娟、智庫長：陳駿逸、執行秘書：吳靜紅、顧問長：陳俊男、教育諮詢委員長：許榮雄。

第13屆理事長賴建良表示，聯合會創立至今邁向30年，理監事及幕僚團隊團結一心、共同努力，取得了顯著的成就。感謝每一位前任理事長的付出和貢獻，聯合會積極進取，取得了令人矚目的成績。

賴建良強調，教育是一條沒有盡頭的路，但是為了讓未來更好，值得我們為教育盡力付出。當選是責任的開始！未來2年，會秉持著聯合會的宗旨「關心學校、關心教育、關心孩子的受教權」致力於推動家長會的發展和教育事業的進步，持續為教育付出，他與聯合會的團隊一定會更努力、更用心，結合社會的各項資源，豐富學校教育並營造優質學習環境，才能夠為下一代提供更好的教育和成長環境。