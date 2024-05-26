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迎接鳳凰花季　台南山上花園水道博物館處處花傘令人驚豔

▲台南山上花園水道博物館高達8公尺的鳳凰花王開花狀況不如預期，取而代之的，則是位於博物館主建築區旁的鳳凰花群大爆發，令人驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館高達8公尺的鳳凰花王開花狀況不如預期，取而代之的，則是位於博物館主建築區旁的鳳凰花群大爆發，令人驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到今年氣候影響，台南山上花園水道博物館高達8公尺的鳳凰花王開花狀況不如預期，取而代之的，則是位於博物館主建築區旁的鳳凰花群大爆發，雖然單一花況無法與孤挺密林區的花王相比，但靠著數量集中及紅磚建築的襯托，宛如紅傘般特殊造型，也成為吸引遊客取景的新興景點。

▲台南山上花園水道博物館高達8公尺的鳳凰花王開花狀況不如預期，取而代之的，則是位於博物館主建築區旁的鳳凰花群大爆發，令人驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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台南水道博物館指出，台南水道停止運作後，一度規劃成市政府苗圃區，密林區的這棵鳳凰木就是農業局當時所種植，樹齡已經將近一甲子，樹型高大，枝葉茂盛，開園以來，年年5、6月份準時盛開，由於附近沒有太多建築遮蔽，加上花開時，綠葉都會落盡，滿樹火紅的鳳凰花，絢爛奪目，被稱為園區的「花王」。

▲台南山上花園水道博物館高達8公尺的鳳凰花王開花狀況不如預期，取而代之的，則是位於博物館主建築區旁的鳳凰花群大爆發，令人驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

但今年開出春以來，遇上多場大雨，加上低溫持續，影響花期，目前雖然已經開花，但老葉未落，新葉也已經萌芽，估計花況約是滿開時的6成，沒有歷年的壯觀。不過，雖然花王開花不慎理想，但開園後在快濾筒室及送出唧筒室周遭種植的鳳凰樹群，雖然才經歷4年光陰，今年卻已經熱情綻放，一樹樹鳳凰花，遠望好像矗立在園區豔麗的大傘，成為另一個吸睛重點。

▲台南山上花園水道博物館高達8公尺的鳳凰花王開花狀況不如預期，取而代之的，則是位於博物館主建築區旁的鳳凰花群大爆發，令人驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了樹林群聚造成的美感外，古蹟紅色外牆背景，襯托盛開的花朵，營造出熱情洋溢的感覺，讓到訪遊客直呼太漂亮了。

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