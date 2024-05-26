「開幾百次房間」人妻和冷氣行老闆上床　逼正宮離婚手法曝

▲人妻找冷氣工裝冷氣卻發展不倫戀，還嗆冷氣工的妻子「已開幾百次房間」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人妻委託已婚冷氣行老闆阿銘(化名)安裝冷氣，2人卻看對眼並熱戀交往，人妻因此離婚後，見阿銘還沒離，就叫他「回去傷害媽祖婆(正宮)」，叫他嗆正宮說兩人不僅視訊、親吻，還「開幾百次房間」，果然阿銘不久後就順利離婚，兩人也都被前配偶告上法院。台南地院審理，判人妻和阿銘侵害配偶權，要連帶賠償雙方前配偶各20萬。可上訴。

判決指出，人妻委託冷氣行老闆阿銘安裝冷氣，兩人因而結識並交往。由於阿銘本身也已婚有2個兒子，總是趁洗澡時偷偷打電話給人妻視訊，順便在洗頭、洗澡、刷牙的過程秀出他的肌肉，人妻也偷偷截圖傳給表姊炫耀，並不斷向表姊分享兩人的戀情。

姦情曝光後，前配偶們認為兩人不僅結伴出遊，還有親嘴、擁抱、性交等行為，一同提告求償各50萬元。因表姊認為人妻「錯就是錯」，決定到庭作證，並拿出她和人妻的訊息對話，內容有人妻表示阿銘叫她「今年一定要離婚」，又說「他今天又拿錢給我了」、「他說不要有壓力。是要給我吃飯加油買飲料。不多。我先去把錢藏起來」，表姊回應「他這個月給妳的錢都超越他了」，人妻說「是啊，怎麼這樣，阿娘喂，他說以後要跟我生一個女兒，他想要女兒」。

而後人妻先於2021年2月離婚，阿銘也想和正宮離婚，但看到小孩的反應很大，只好先放棄，回來找人妻討論，人妻還跟表姊得意表示「我叫他回去傷害媽祖婆(正宮)。他現在回去傷害她了」、「我說叫他說都是視訊給我看。跟我開幾百次房間。親我。牽我。我說我要讓她瘋掉」等語，不久後阿銘也順利在同月底離婚。

全案審理時，人妻和阿銘辯稱，人妻的丈夫趁她買房子進行裝潢時，偷取監視器錄影畫面，這些畫面應沒有證據能力，且人妻只是藉由傳訊給表姊發洩情緒，都是信口胡言，並不能證明他們倆有姦情。

不過法官認為，不只表姊提供對話，阿銘的大兒子也表示「爸爸在過年期間承認他有小三」，加上人妻和阿銘共同出遊等照片，判兩人已侵害配偶權，應連帶賠償各自前配偶20萬。可上訴。