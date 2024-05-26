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台南做工行善團不畏雨　為弱勢家庭安全家園努力

▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局「做工行善團」在修繕團隊長期努力及支持下，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。

▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

26日修繕志工分工接力，其中木工工會除了至中西區黃先生及南區施先生贈與弱勢家庭二手家具，讓重生的家具找到新家，發揮最美好的功能。另再分兩路至六甲區，及協同電氣工會到官田區施工，而泥水工會則到仁德區修繕，讓弱勢家庭也能享有安全家園一起打拼努力。今日尤榮智議員、蔡淵湶里長、大台南總工會陳美靜副理事長帶餐點飲品慰勞志工，大台南總工會張松茂監事也協助修繕工作。

▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住在仁德區58歲謝先生，為低收入戶，未婚，目前與母親同住，為中度身心障礙，行動能力不太便利，每個月僅靠低收身障生活補助維持生活開銷，所居住的房屋老舊且多處損壞，屋頂因嚴重破損，只能以帆布覆蓋遮風擋雨，無經濟能力整修，整體居住環境不佳。勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，5/8先由泥水工會進行舊屋頂、屋瓦、天花板拆除清運施工，5/10再由金屬業職業工會接力屋頂鐵厝、鋼板更新施工。近期天候不穩定，已快速修好破損的屋頂，5/17鋁製品工會志工更換門窗，電氣工會志工於昨日進行衛浴改管、打管路配管、電燈插座配管配線施工，泥水工會志工今日進行浴室牆壁地坪貼磁磚施工，台南市產業總工會宋照濱理事長提供志工午餐，吳權國里長也提供飲品慰勞志工，讓謝先生和母親能暖心的過溫馨五月。

▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住官田區的賴先生，領有輕度身心障礙證明，雙腳截肢，目前與哥哥、身障胞姊同住。全家經濟主要仰賴大哥擔任餐廳會計1個月不到3萬元的微薄收入，案主及姊姊的身障生活津貼要維持基本生活已是相當拮据，經濟狀況實在無法自行整修房屋。勞工局接獲通報，偕同做工行善團場勘評估後，隨即展開各工會修繕接力。本星期泥水工會已完成庭院屋頂天花板拆除清運施工、臥房門無障礙門崁施工; 電子機械加工工會完成庭院屋頂鋼骨、鋼板補強施工; 鋁製品製造職業工會完成鋁門窗整修更換施工；電氣工會亦完成更換電線開關插座配置。接著26日木工工會的夥伴，為案家臥室房門擴大、及庭院天花板塑膠板施工。志工們分工合作為弱勢家庭打造安心居住的家園，讓案家於颱風季前擁有一個可以遮風避雨的家。

▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

住在六甲區84歲的黃老先生中風，妻子80歲有心臟疾病，夫妻倆身體狀況不佳，現由62歲的兒子負責照顧，兒子雙腳不便久站，關節會嚴重腫脹導致無法行走，照顧父母如需載往醫院都要忍痛陪伴。全家生活僅依靠案主及案妻每月各8千多元的老農津貼，醫療開銷龐大，兒子照顧父母無法外出工作，經濟狀況不佳，無法自行修繕房屋。做工行善團評估後，5/20泥水工會志工拆除天花板、5/21鋁製品工會志工更換玻璃及紗窗，電氣工會志工於昨日及今日進行配置電線及安裝燈具施工，木工工會志工26日進行天花板輕鋼架、走廊塑膠板施工，待下週油漆工會志工粉刷美化後即可完工。

▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另位於南區的施先生原為新北市水電自營作業者，在客戶家進行水電線路裝修，由高處摔落造成左腳大腿骨折，送往永和區醫院手術治療，出院後因無力負擔租屋租金，便暫居案弟高雄租屋處休養，之後再返回台南市南區鯤鯓路老屋，持續復健中。案主住屋老舊破損，且因路面拓寬遭政府徵收部分區域，起居生活十分不便，僅能前往附近區公所如廁。本案前已於2021年10月協助修繕完成居住環境改善。另，案主育有一對兒女，案妻為越南籍新住民，長女已在越南完成高中學業，返台與案主同住互相照應。而目前在越南的案妻近期也要帶即將完成學業的長子返國與案主一家團圓共居，需要添增家具。26日由勞工局贈送所需的二手家具，讓施先生的住家輪廓更加完整，更期待在家人回國團圓看到來自各界的善心，讓家的溫度溫暖許多。

▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，非常感謝這週末到修繕現場協助的志願服務協會夫妻檔梁志男與林佳香、曹至清及陳雪惠、莊志偉與謝芬蘭一同前來服務行善。也因為有這些志工們無私無我的奉獻，協助了許多需要幫助的弱勢族群，讓這份善行的推動力與影響力，推進善的循環不斷往前邁進，期待透過大家共同努力，能幫助更多弱勢家庭改善居住環境並重建對未來的盼望。

▲台南市政府勞工局「做工行善團」，假日不停歇協助職災等弱勢家庭修繕，期許讓每位台南市民有安全住所，落實黃偉哲市長暖心的施政理念「希望家園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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