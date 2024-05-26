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花蓮第一獅子會捐百萬賑災！徐榛蔚出席授證典禮感謝慈善義舉

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席授證典禮，感謝獅子會的服務精神以及對社會的貢獻並頒發感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚出席授證典禮，感謝獅子會的服務精神以及對社會的貢獻並頒發感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣第一獅子會25日在花蓮潔西艾美酒店隆重舉行60周年授證典禮，縣長徐榛蔚在社會處長陳加富陪同下到場致意，感謝獅子會的服務精神以及對社會的貢獻，徐榛蔚頒發感謝狀，並代表花蓮鄉親至上最深的感謝。

「風雨生信心！」徐榛蔚表示，感謝全球獅友在0403地震後仍來到花蓮參加這場盛會，花蓮第一獅子會在風雨中屹立不搖，承襲了許多前人經驗邁向61屆。花蓮作為「韌性城市」，0403地震後，在最短的時間內將四千多位紅黃單居民撤離到安全地點，並迅速推動各種重建工程，讓居民回歸日常生活，各界的支持與關懷和相互扶持的精神，是花蓮鄉親共同面對難關，克服挑戰的重要力量。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席授證典禮，感謝獅子會的服務精神以及對社會的貢獻並頒發感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在總監郭瓊文監交下，交接典禮由卸任會長郭敦輝楊豐碩交棒給六十一屆新任會長謝富雄，過程簡單隆重。交接大會同時社會服務也不缺席，花蓮縣第一獅子會捐贈100萬元、台中港獅子會捐贈15萬元贈災金給花蓮縣政府，由縣長代表受理，並頒發感謝狀，代表花蓮鄉親致上最深的感謝。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席授證典禮，感謝獅子會的服務精神以及對社會的貢獻並頒發感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

卸任會長郭敦輝表示，第一獅子會成立於1964年3月21日，同年5月29日授證，由創會長邱運水與近30位獅友共同發起成立，如今會員人數已成長到超過50人。去年他接任會長後，持續致力於公益事業，包括去年底為光復國小捐贈價值近40萬元的全新牙醫診療椅，汰換使用數十年的老舊設備，強化偏遠地區的醫療。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席授證典禮，感謝獅子會的服務精神以及對社會的貢獻並頒發感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣第一獅子會捐贈100萬元賑災。

此外，還捐贈花蓮縣視覺障礙福利協進會150支價值一千元的盲人專用識別手杖；以每桌供品一千五百元認捐港天宮法會二百桌，轉贈供品給弱勢民眾和社福團體；募集三千支愛心傘全數發送給需要單位，是花東地區贈送數量之冠；另號召歷任會長、幹部和獅兄、獅嫂，募集一百萬元捐款花蓮縣政府0403大地震救災捐贈專戶。

接任第六十一屆會長的現任副會長謝富雄表示，未來接任會長後，將延續歷任會長打下的基礎，無論是公益活動、教育事業、環境保護和關懷弱勢，都效仿獅友們的精神，竭盡所能全心全力付出。
 

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